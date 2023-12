(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 [Rugby Notizie] RUGBY INTEGRATO, LA FIR INSERISCE UN CORSO SPECIFICO NEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE TECNICA

17 Dicembre 2023

RUGBY INTEGRATO, LA FIR INSERISCE UN CORSO SPECIFICO NEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE TECNICA

ROMA – La Federazione Italiana Rugby è particolarmente orgogliosa di comunicare che da venerdì 15 dicembre 2023 è attivo il primo corso specifico per il Rugby Integrato, accessibile come funzione aggiuntiva ad Allenatrici e Allenatori italiani.

Il corso – frutto di un articolato lavoro di costruzione, sperimentazione e verifica affidato a Promozione & Patecipazione e Responsabilità Sociale e condiviso negli ultimi due anni con le più importanti realtà già attive sul territorio nazionale in ambito inclusivo (ta gli altri Special Olympics, IMAS – International Mixed Ability Sports e Chivasso Rugby Onlus, Rete Nazionale Rugby Integato, progetto ABI Rugby FIR Veneto) – è attivo sulla piattaforma e-learning di federugby.it ( https://newsletter.federugby.it/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=34&userid=218853&mailid=5138 ) ed è strutturato su una parte on-line, una giornata di convalida pratica in campo e un percorso di tutoraggio, al termine del quale i corsisti conseguiranno l’abilitazione.

La parte on-line si compone di più di 10 ore di lezione tenute da un pool di professioniste e professionisti con specializzazione nelle aree tematiche trattate, coordinato dalla Dott.ssa Nicole Maussier assieme a Francesco Grosso, Responsabile Nazionale Promozione & Partecipazione di FIR.

Questi gli argomenti:

* Teorie e metodologie dello sport adattato e inclusivo – Prof.ssa Angela Magnanini

* Elementi di psicologia: disturbi dello spettro autistico e sindrome di down. Metodologie di intervento e approcci cognitivo comportamentali. La comunicazione aumentativa alternativa – Dott.ssa Ariadne Rossetti

* Benefici dello sport nelle disabilità intellettivo relazionali – Dott.ssa Nicole Maussier

* Benefici dello sport nel disagio psico sociale – Dott. Santo Rullo

* Elementi e teoria della comunicazione – Dott Guido Ghirelli

* Propedeutica delle cadute nel judo – Fabio La Malfa

* Caratteristiche del Rugby integrato – a cura della Struttura Tecnica FIR

* Le capacità motorie – a cura della Struttura Tecnica FIR