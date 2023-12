(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 RAI, M5S: NON SI FACCIA INTIMIDIRE DA SGARBI SU REPORT

Roma, 17 dic. – “La diffida di Vittorio Sgarbi a mandare in onda l’inchiesta di Report che lo riguarda su un quadro del Seicento rubato, è irricevibile e rappresenta l’ennesima intimidazione inaccettabile al Servizio Pubblico e alla libertà di stampa. Siamo di fronte all’ ultimo capitolo di una questione morale che attraversa in maniera trasversale governo e maggioranza, che non si fanno scrupolo a minacciare il giornalismo indipendente con minacce, querele e diffide come già in passato avevano fatto Urso e Gasparri. Purtroppo è questa la cifra del governo Meloni: mandare avanti i giornalisti amici e militanti dei partiti di governo e mettere all’angolo chiunque faccia sul serio il proprio lavoro portando alla luce il marcio come fa meritoriamente la trasmissione di Sigfrido Ranucci. Siamo convinti e chiediamo con forza che la Rai non si faccia intimidire dalle minacce di Sgarbi e mandi in onda normalmente Report, a tutela della propria indipendenza e dei cittadini che pagano il canone”.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai.

