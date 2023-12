AGENDA ASSESSORI LUNEDÌ 18 DICEMBRE

(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 AGENDA ASSESSORI LUN EDÌ 18 DICEMBRE

Ore 10.00 – L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene all’evento “Musica insieme”, con gli alunni della scuola primaria di via Casalotti che hanno partecipato ai Laboratori musicali di Lgnet2 per favorire l’inclusione. ( Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47 )

Ore 10 .00 – L’A ssessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla 17a edizione del Premio Nazionale delle Arti – Edizione 2023 – Sezione Design . ( Macro – Museo di Arte Contemporanea di Roma, via Nizza 138 ) .

Ore 17.30 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al XXII Tavolo nazionale dei contratti di fiume. ( Università degli Studi Federico II, Corso Nicolangelo Protopisani, 70, Napoli )

Ore 18.00 – L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene all’evento “Aspettando il Natale “. Con l’occasione saranno presentati alcuni laboratori e attività del Centro. ( Centro di prima accoglienza e mensa sociale Madre Teresa di Calcutta, via Montelibretti 16 )

———————–