Badminton: Campionato Italiano a Squadre Master 2023 ASV Mals, BC Milano, BC Verona e 15 Zero in lotta per lo scudetto

*Campionato Italiano a Squadre Master 2023 ASV Mals, BC Milano, BC Verona e

15 Zero in lotta per lo scudetto*

La prima giornata dei Campionati Italiani a Squadre Master 2023, ha

regalato le quattro formazioni che lotteranno per la conquista del

tricolore.

Nel girone A il BC Milano è riuscita a superare i campioni in carica del

BCC Lecco per 5-1 e la vittoria per 6-0 contro il BC Lario si è assicurato

la semifinale per le posizioni dal primo al quarto posto. Il BCC Lecco

superando per 5-1 il BC Lario concorrerà dalla quinta allo otava posizione.

Nel girone B, privo della testa di serie dell’ASV Marling, ha trionfare è

stato il BC Verona che si è imposto per 4-2 sul Brescia Sport Più.

Il girone C si è caraterizzato per l’incredibile equilibrio con tutti i tre

incontri conclusi con il punteggio di 3-3. A spuntarla è stato il 15 Zero

grazie alla differenza game (+1), rispetto all’ASV Uberetsch (0) e al

Boccardo Novi (-1).

Nel girone D infine l’ASV Mals ha superato prima il Genova BC per 6-0 e poi

il CUS Bergamo per 5-1 conquistandosi la semifinale scudetto. Per il

secondo posto nel raggruppamento è stata fondamentale la vittoria del CUS

Bergamo per 5-1 sul Genova BC.

Appuntamento domani alle 09.00 per le semifinali scudetto dove il BC Milano

affronterà l’ASV Mals mentre il BC Verona se la vedrà con il 15 Zero. Per

le posizioni dal quinto all’ottavo posto il BCC Lecco affronterà il CUS

Bergamo mentre il Brescia Sport Più se la vedrà con l’ASV Uberetsch. Per le

ultime tre posizioni già in finale per il nono posto il Boccardo Novi che

attenderà la vincente del match tra il BC Lario e il Genova BC.

La manifestazione è anche l’ultimo evento inserito nel progetto + Badminton

x Tutti, finanziato da Sport e Salute, e che così termina la sua avventura

iniziata lo scorso 8 febbraio. All’interno del Campionato, è stata

distribuita, a tutti gli atelti e a tutti gli Ufficiali di Gara, una

borraccia federale per incentivare la sostenibilità ambientale anche

all’interno degli eventi sportivi.

Domani tutte le semifinali e finali saranno in diretta su Youtube:



Link del Torneo:

