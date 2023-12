(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 RAI, ORRICO (M5S): INVESTIRE SU DOCUMENTARI E AUDIOVISIVO, NO A TAGLI CULTURA

Roma, 13 dic – “Stamattina in Vigilanza Rai abbiamo audito l’Amministratore delegato di Rai Cinema, al quale ho chiesto maggiore trasparenza sui criteri di selezione dei progetti cinematografici sui quali la Rai investe. Ho sottolineato l’importanza di investire ancora di più sulla produzione dei documentari italiani e sui progetti del cinema e dell’audiovisivo proposti da giovani e donne che sono quelli che fanno più fatica ad emergere in questo settore, come rivela l’osservatorio per la parità di genere che esisteva fino a prima che i ‘patrioti’ arrivassero al Ministero della Cultura. La cultura, il nostro cinema, sono colonne portanti del nostro Paese, non possiamo e non dobbiamo rassegnarci ai tagli frutto di una politica spesso miope”.

Lo dichiara la deputata M5S, Anna Laura Orrico.

