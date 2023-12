(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 DL ANTICIPI. COMBA (FDI): E’ PROVVEDIMENTO AMBIZIOSO DOTATO DI GRANDE VISIONE POLITICA

“Il Dl Anticipi ha un’ importanza sostanziale dal punto di vista strategico, economico e fiscale. Si tratta di un provvedimento ambizioso, di grandi prospettive e dotato di visione politica a largo raggio. Questa è, e continua ad essere, la missione di questa maggioranza, la sua cifra valoriale, il suo stile innovativo e al contempo serio e laborioso. Rimettere le cose al loro posto dopo anni di sciatteria amministrativa e gestionale della cosa pubblica è per noi prioritario. Le riforme da fare non le annunciamo e basta, noi le facciamo per davvero”. Lo ha detto nell’Aula della Camera, in dichiarazione di voto alla fiducia sul dl Anticipi, Fabrizio Comba, deputato di Fratelli d’Italia.

