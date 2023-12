comsta: FNC UGL Comunicazioni, Muscarella: “In RAI si parta subito con il rinnovo del contratto”

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 FNC UGL Comunicazioni, Muscarella: “In RAI si parta subito con il rinnovo

del contratto”

Nelle ore in cui si discute ancora di salario minimo, molti contratti

collettivi aspettano di essere rinnovati.

“Siamo convinti che la vera innovazione, e l’unico modo per comprendere se

davvero in Italia è necessaria una discussione sui minimi salariali per

legge, sia costituita dalla spinta a procedere con i tavoli di trattativa di

tutte le categorie che aspettano di vedere tanto i nuovi strumenti normativi

quanto gli adeguati riconoscimenti economici al centro della vita economica

del Paese e della discussione tra politica e parti sociali” è quanto

dichiara il Segretario Generale FNC UGL Comunicazioni, Salvatore Muscarella.

“In questo contesto, diventa urgente che proprio le aziende che vedono una

governance pubblica procedano nel rispetto delle scadenze ad intraprendere

una corretta interlocuzione con le forze sindacali al fine di portare a

rinnovo i contratti collettivi di riferimento” prosegue il sindacalista.

“Tra tutte, rappresento l’importanza della nascita del tavolo di rinnovo

contrattuale in RAI” sottolinea il Segretario ”dove insistono ancora oggi

troppe figure professionali che non trovano giustizia salariale e corretti

inquadramenti nell’assetto dell’azienda. Il silenzio del management, che

cozza con gli affidamenti e le impostazioni governative, deve poter cessare

e dare finalmente riscontro di un impegno fattuale volto al benessere dei

lavoratori della prima azienda di comunicazione e divulgazione in Italia”

