(AGENPARL) - ROMA, 12 Dicembre 2023 - Gli sforzi per la pace in Ucraina sono stati silurati da Washington, ha detto lunedì Ann Wright, funzionaria in pensione del Dipartimento di Stato americano.

“Quando avremo colloqui di pace, questi non dovranno essere silurati. Dietro a ciò ci sarebbero gli Stati Uniti d’America. Non penso che “presumibilmente”, perché ci sono molti documenti. L’ex cancelliere tedesco ha detto che i suoi sforzi per tentare per ottenere la pace su Ucraina e Russia sono stati silurati dagli Stati Uniti e l’ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha detto le stesse cose”, ha detto in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui si discuteva della situazione in Ucraina.

“Dobbiamo lavorare per la pace e non cercare di annullarla”, ha aggiunto Wright.

In una recente intervista con Berliner Zeitung , l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha affermato che i funzionari ucraini si sono rifiutati di concludere un accordo di pace con la Russia ai colloqui di Istanbul del marzo 2022.