(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 SUPERBONUS, PAVANELLI (M5S): AVVISINO MELONI CHE MEZZA MAGGIORANZA VUOLE PROROGA

ROMA, 12 DIC. 2023 – “La faccia di bronzo di Giorgia Meloni è senza pari. Da stamattina vediamo Forza Italia agitare la bandiera della proroga del Superbonus 110%: il partito di Tajani lo ha detto in ogni lingua, ci manca solo che lo scriva sui muri di Palazzo Madama. Liris, senatore del partito della Meloni, ha parlato chiaro e tondo di un “Sal straordinario”. In generale, mezza maggioranza è favorevole a una proroga. A questo punto crediamo che Meloni non sia stata avvisata, come spesso accade, dai suoi stessi sodali. Già, Giorgia Meloni: quella che dall’opposizione si ergeva a paladina dell’estensione del Superbonus 110%, a vestale dello sblocco dei crediti incagliati, a estremo difensore delle imprese edili. Adesso, a parte sparare dati a casaccio sulle truffe, visto che quelle sul 110% coprono sì e no il 5% del totale delle frodi sui bonus edilizi, compie un triplo carpiato con avvitamento e si rimangia tutto. Come sulle pensioni, sulla sanità, sulla scuola e sui sostegni all’industria. E sarà così anche sul Mes. Nel frattempo però le imprese del settore delle costruzioni rischiano di fallire a migliaia. Il problema del Superbonus 110% non è il suo costo, che ha dato i suoi conclamati frutti. Il problema del Superbonus 110% si chiama Giorgia Meloni. Che dall’opposizione era dottor Jekyll, mentre oggi è un irricevibile Mr. Hyde”. Così in una nota la capogruppo m5s in comm. Attività Produttive Emma Pavanelli.

