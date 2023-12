SASSARI – CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–12-12-23–ARTIGIANATO ARTISTICO-SASSARI TAVOLARA-Laboratorio Natale lavorazione pelle

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Prot. n.______ Federico Marini

ARTIGIANATO ARTISTICO – Giovedì 14 dicembre il “Salone delle

Botteghe” di Sassari apre le porte ai segreti della lavorazione della pelle.

Via ai laboratori di Natale al Tavolara. Iniziativa di Confartigianato

Sassari all’interno del “Padiglione Tavolara”. Lai e Rau (Confartigianato

Sassari): “Occasione imperdibile per conoscere la maestria delle lavorazioni

artigiane”

Associazioni Il “Salone delle Botteghe”, l’area espositiva del “Padiglione Tavolara” di

Territoriali Sassari, apre le sue porte ai cittadini per i laboratori artigiani di Natale offrendo

Sud Sardegna agli interessati l’opportunità straordinaria di scoprire i segreti della lavorazione

Cagliari

Via Riva Villasanta 241 artigiana della pelle. Infatti, l’appuntamento di giovedì 14 dicembre, dalle 10.00

Oristano l’artigiano Alessio Orrù di Nurallao dell’azienda Cosingius e la sua

Via Campanelli, 41

scarpe.

Nuoro

Via Brig.Sassari, 37 L’iniziativa di giovedì sarà la prima del periodo natalizio cui seguiranno,

nei giorni successivi, quelle sulla lavorazione del legno e della ceramica.

Sassari “Sarà un’occasione imperdibile per entrare nel mondo affascinante e

Via Alghero, 30

Gallura Olbia

Lai, Presidente di Confartigianato Sardegna, e Marco Rau, Presidente di

Via Sangallo 67 Confartigianato Sassari – Orrù è infatti noto per la sua maestria e passione nel

creare manufatti in pelle di altissima qualità; per questo condividerà i suoi segreti

e le tecniche tramandate di generazione in generazione”. “I partecipanti –

proseguono Lai e Rau – avranno l’opportunità di osservare da vicino il processo

di lavorazione, dall’inizio alla fine, mentre il Maestro darà vita a vere e proprie

opere d’arte sotto i loro occhi”.

L’evento, infatti, promette di essere non solo educativo, ma anche ispiratore,

consentendo al pubblico di apprezzare il lavoro artigianale e la dedizione che sono

necessari per creare pezzi di alta qualità.

“Gli artigiani continuano a portare avanti una tradizione secolare di

creazione manuale- concludono i due Presidenti – per questo, aprire i laboratori

al pubblico è fondamentale per preservare e diffondere il patrimonio culturale”.

L’area espositiva delle Botteghe continua, inoltre, a proporre centinaia di

oggetti tipici della tradizione artigiana sarda, rivisitati e trasformati in articoli unici

da 25 artigiani-artistici provenienti da ogni angolo della Sardegna, quali gioielli,

abiti e borse, tappeti, cuscini, quadri, arazzi, cestini, coltelli e complementi ma

anche maschere, ceramiche, piatti, creazioni in marmo, vetro, legno e ferro battuto,

Confartigianato Imprese Sardegna

pipe e mosaici. Lo spazio, gestito da Confartigianato Sardegna è aperto dal

martedì alla domenica, la mattina dalle 10 alle 13, e il pomeriggio dalle 17 alle 20.

http://WWW.CONFARTIGIANATOSARDEGNA.IT