(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 SANITÀ, QUARTINI (M5S): “DA SCHILLACI CONTRADDIZIONI IMBARAZZANTI, FACCIA IL MINISTRO”

Roma, 12 dic. – “Il ministro Schillaci ha dichiarato ieri che la sanità del futuro è quella che azzera le differenze tra Nord e Sud, che punta sui professionisti e sul potenziamento degli ospedali e della sanità territoriale. Al ministro mando due messaggi: il primo è che dovrebbe chiudere il libro dei sogni e iniziare ad agire per risolvere le molte criticità che stanno attentando alla sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale e alla garanzia del diritto alla Salute dei cittadini, perché tra il dire e il fare c’è di mezzo la volontà di fare davvero quello che si promette; la seconda è che le sue contraddizioni sono imbarazzanti, di fronte al continuo definanziamento della sanità pubblica. Sono palesi le bugie di cui il ministro si macchia quando afferma che questo governo sta sostenendo il Ssn, perché la verità è che le risorse destinate alla sanità non permettono nemmeno di garantire la manutenzione già ampiamente precaria del sistema salute. Schillaci chiuda il libro delle favole, smetta di restare silenziosamente subordinato al Mef, pretenda i fondi necessari e inizi a fare il ministro, perché per un anno non ha fatto altro se non ripetere vuote promesse ai cittadini italiani”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle