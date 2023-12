(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 PONTE STRETTO, DAMANTE (M5S): GOVERNO SCAMBIA FONDO COESIONE PER IL POZZO DI SAN PATRIZIO

ROMA, 12 DICEMBRE 2023 – “Non bastava il dirottamento sul fondo di sviluppo coesione di una bella fetta di progetti legati al Pnrr. Con il quarto emendamento del relatore sfornato oggi pomeriggio dall’esecutivo, scopriamo che anche per il ponte sullo Stretto il governo attingerà 2,3 miliardi da questo fondo. In parole povere, il governo sta scambiando il FSC per il pozzo di San Patrizio. Il mood ormai è chiaro: non ci sono i soldi per far piantare una bandierina a Salvini? Nessun problema, ci pensa il fondo di coesione. In pratica per finanziare un’opera – su cui permangono svariati dubbi – al sud, si depaupera il sud. E si svuota completamente la dignità della politica regionale, alla faccia dell’autonomia differenziata. Con questo escamotage, il governo azzera definitivamente la sua credibilità in tema di infrastrutture, mettendo una indegna ipoteca sul futuro del paese. Oltreché incapaci, Meloni e i suoi ministri sono pure irresponsabili”. Così in una nota la senatrice M5s Ketty Damante.

