Policlinico di Modena e Volontariato:

un viaggio lungo 60 anni.

Giovedì 14 dicembre 2023, al Policlinico un evento aperto alla cittadinanza

Modena, lunedì 11 dicembre 2023 – Giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 13:45

nell’Aula Magna del Centro Servizi Unimore si terrà l’incontro ‘Il legame

forte – Policlinico di Modena e Volontariato: un viaggio lungo 60 anni’.

L’Ospedale ha visto crescere e prosperare negli anni la sua missione di cura

anche grazie al vitale contributo dell’associazionismo modenese, testimone

ma soprattutto protagonista di questa storia, dando vita a un legame

indissolubile con il Policlinico di Modena e con i pazienti incontrati nel

corso di 60 anni. L’evento è aperto alla cittadinanza ed è ad accesso

libero.

L’evento, che si aprirà sulle note del coro San Lazzaro per accompagnare

tutti i presenti verso le festività natalizie, sarà uno spazio dedicato alla

condivisione di esperienze, ricordi e riflessioni connessi alla storia

dell’Ospedale, per far conoscere il ruolo chiave che ancora oggi riveste la

Solidarietà. Dopo il saluto delle autorità, si alterneranno le testimonianze

dei rappresentanti di diverse Associazioni che hanno accompagnato lo

sviluppo della Sanità modenese in questi 60 anni.

“Nell’ambito delle celebrazioni dei 60 anni del Policlinico – ha commentato

Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’AOU di Modena – abbiamo voluto

inserire un evento dedicato al mondo del volontariato che ha contribuito in

modo decisivo allo sviluppo della Sanità nella nostra Provincia. Un incontro

che vuole ancora una volta ricordare quanto fatto sino ad oggi per porre la

basi degli sviluppi futuri.”

Durante l’evento i colleghi giornalisti potranno registrare interviste e

realizzare immagini

