(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 MANOVRA, D’ORSO (M5S): SU EMERGENZA CASA NOSTRI EMENDAMENTI PER AIUTARE CHI E’ IN DIFFICOLTA’

ROMA, 12 dic. – “I fondi pubblici per aiutare le tante persone travolte dall’emergenza abitativa, fondo affitti e fondo morosità incolpevole, sono stati azzerati dal governo Meloni, che quando c’è da sbattere la porta in faccia alle fasce più deboli della popolazione è sempre in prima linea. Con alcuni emendamenti alla Legge di Bilancio, a cui ho lavorato personalmente, il Movimento 5 Stelle propone il loro rifinanziamento e una nuova procedura più snella ed efficiente per l’attribuzione dei contributi ai cittadini che ne hanno bisogno. Rivolgiamo un appello al governo: ha già detto no al Salario minimo, negando una vita libera e dignitosa a 3,6 milioni di lavoratori poveri, almeno sostenga i cittadini economicamente più fragili nell’affrontare il caro affitti sempre più duro”.

Così la deputata Valentina D’Orso, capogruppo M5S in commissione Giustizia alla Camera.

