(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 M.O., RICCIARDI (M5S): DA MELONI NESSUNA SOLIDARIETA’ PER TRAGEDIA GAZA

Roma, 12 dic. – “Non sentire da parte sua, presidente Meloni, nemmeno una parola su Gaza, non di condanna per quello che sta succedendo ma almeno di solidarietà per la tragedia che la popolazione sta vivendo con 18 mila morti, la maggior parte donne e bambini trucidati da due mesi. Questo mentre Borrell, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, non un manifestante pacifista, dichiara che quello che sta accedendo a Gaza è qualcosa di mai vista in questo secolo”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente M5S Riccardo Ricciardi intervenendo in aula sulle comunicazioni della Meloni in vista del Consiglio europeo.

