(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 GOVERNO, GUBITOSA (M5S): “MELONI DA CENTRAVANTI A DIFENSORE DEL SUO CERCHIO MAGICO”

Roma, 12 dic. – “In un solo anno di governo, Giorgia Meloni si è trasformata da presunta paladina del popolo a garante del suo cerchio magico. Stiamo assistendo alla difesa a spada tratta di ministri e sottosegretari coinvolti in inchieste giudiziarie e giornalistiche che in altri Paesi avrebbero portato a dimissioni immediate. Da Santanché a Delmastro, da Lollobrigida a Gasparri, per arrivare a Sgarbi: ogni esponente del governo resta tranquillamente al suo posto, forte del sostegno della premier, che da underdog si è trasformata in cane da guardia di parenti e amici. Di fronte a una gigantesca questione morale, Meloni preferisce tapparsi occhi e orecchie e fare finta di niente. Siamo ormai abituati al trasformismo della Presidente del Consiglio, ma non ci aspettavamo che riuscisse addirittura a passare da centravanti di sfondamento ad arcigno difensore del suo cerchio magico e soprattutto di se stessa”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

