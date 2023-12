Gli scandali sui fondi politici potrebbero segnalare la fine anticipata del governo di Kishida

(AGENPARL) - ROMA, 12 Dicembre 2023 - Lo scandalo politico relativo alla raccolta fondi che circonda la più grande fazione del partito al governo giapponese potrebbe segnare una fine anticipata dell’amministrazione del primo ministro Fumio Kishida, che è già sotto pressione a causa dei suoi rapporti con un controverso gruppo religioso.

Il capo segretario di gabinetto Hirokazu Matsuno è accusato di non aver denunciato i milioni di yen ricevuti dalle entrate che il parito, precedentemente guidato dall’ex primo ministro Shinzo Abe, ha guadagnato da eventi di raccolta fondi, hanno detto venerdì fonti vicine alla questione.

Con altri membri del partito che affrontano accuse simili man mano che lo scandalo si allarga, Kishida ha deciso di licenziare Matsuno e sostituire tutti gli altri ministri del suo gabinetto che appartengono alla fazione, hanno detto le fonti.

Ma con un numero crescente di legislatori all’interno del Partito Liberal Democratico preoccupati per il crollo degli indici di approvazione del governo Kishida ai livelli più bassi da quando è entrato in carica nell’ottobre 2021, le mosse per estrometterlo potrebbero prendere slancio.

Uno dei motivi della vulnerabilità di Kishida sono le notizie secondo cui figure di spicco della Chiesa dell’Unificazione, spesso etichettate come una setta, hanno partecipato a un incontro con Kishida nel 2019, quando era il capo politico del partito. Le conseguenze hanno portato molti membri del LDP a credere che non saranno in grado di vincere le elezioni nazionali con lui come leader, dicono alcuni esperti.

Kishida vorrebbe essere rieletto presidente del partito al governo nelle elezioni previste per il prossimo settembre, ma potrebbe trovarsi sotto pressione per non candidarsi, ha affermato Takahide Kiuchi, economista esecutivo del Nomura Research Institute.

Nelle circostanze attuali, “una dinamica di sostituzione del primo ministro prima delle elezioni nazionali può essere facilmente creata all’interno del partito”, ha aggiunto Kiuchi.

Kishida non avrà bisogno di affrontare le elezioni della Camera dei Rappresentanti fino alla scadenza dei termini dei membri della Camera bassa, nell’autunno del 2025. Anche le elezioni della Camera dei Consiglieri sono previste per l’estate dello stesso anno.

Un membro del partito al potere, tuttavia, ha affermato che lo scandalo della raccolta fondi politici farà sicuramente perdere ulteriormente la fiducia del pubblico al governo di Kishida, il che potrebbe spingere i legislatori LDP a chiedergli di dimettersi dalla carica di premier “il più presto possibile”.

Alcuni altri membri dell’LDP, nel frattempo, temono che Kishida farà fatica a scrollarsi di dosso lo scetticismo pubblico sui suoi legami con la Chiesa dell’Unificazione.

L’incontro del 2019 ha avuto luogo con una delegazione guidata dall’ex presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Newt Gingrich, il quale ha riconosciuto la presenza di individui legati alla Chiesa dell’Unificazione. Il primo ministro ha affermato di non essere a conoscenza della loro presenza.

Ma Kishida è stato sotto pressione affinché fornisse spiegazioni più dettagliate dopo aver precedentemente incaricato i legislatori dell’LDP di interrompere i loro rapporti con l’organizzazione religiosa, che è stata criticata per aver rovinato molte famiglie costringendo i membri a fare massicce donazioni.

Kishida “non sarebbe qualificato” per rimanere premier se non riuscisse a fornire un resoconto soddisfacente della questione, ha detto il commentatore politico Harumi Arima.

I partiti di opposizione, nel frattempo, hanno messo sotto torchio Kishida, minacciando di presentare una mozione di sfiducia contro il suo governo entro la fine della sessione parlamentare straordinaria in corso mercoledì, anche se sarà sicuramente respinta dal campo al potere.

Venerdì, Yukio Edano, ex leader del Partito Costituzionale Democratico del Giappone, principale opposizione, ha criticato la leadership di Kishida, affermando che il suo governo è in “crisi.

Il presidente della commissione politica del Partito comunista giapponese, Tomoko Tamura, ha detto ai giornalisti: “È chiaro che il governo di Kishida non è in grado di guadagnare la fiducia della gente”.

Tuttavia, alcuni parlamentari dell’opposizione hanno espresso il timore che, se una mozione di sfiducia fosse presentata alla Dieta, Kishida potrebbe correre un rischio sciogliendo la Camera bassa per le elezioni generali.

Uno scenario del genere, a cui Kishida ha accennato, potrebbe cogliere di sorpresa i partiti di opposizione, dando loro poco tempo per prepararsi.

Mentre gli indici di approvazione per il gabinetto di Kishida hanno mostrato pochi segnali di miglioramento, i tassi di sostegno per i principali partiti di opposizione non sono aumentati in modo significativo, suggerendo che potrebbero non essere in grado di spodestare l’LDP dal potere anche sotto il suo leader in declino.

“A dire il vero, se le elezioni della Camera bassa si svolgessero presto, non siamo fiduciosi di battere il LDP. Il partito verrebbe privato di un gran numero di seggi perché è quasi un’anatra zoppa, ma può ancora ottenere la maggioranza, “, ha detto un deputato appartenente ad un partito di opposizione.

“Dare la maggioranza al LDP significherebbe dare fiducia al gabinetto di Kishida”, ha detto il parlamentare, aggiungendo: “Se possibile, non vogliamo che si svolgano elezioni della Camera bassa in tempi brevi”.