(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 7 dicembre 2023

San Giorgio, lunedì 11 dicembre la presentazione del

libro della giornalista Marta Ciccolari Micaldi

Appuntamento alle 17 nell’auditorium Terzani

Continuano in Biblioteca San Giorgio gli appuntamenti di YouLab alla scoperta della cultura

americana.

Lunedì 11 dicembre, alle 17, nell’auditorium Terzani, si terrà la presentazione del libro “Sparire

qui: una storia di luoghi, persone, libri e sogni americani” di Marta Ciccolari Micaldi, conosciuta

anche come La McMusa (Rizzoli, 2023), un viaggio alla scoperta degli Stati Uniti d’America

attraverso la letteratura, il giornalismo, la pop cultura e l’attualità.

L’iniziativa è a ingresso libero.

Marta Ciccolari Micaldi, è giornalista, imprenditrice culturale e autrice. Dopo la laurea in lettere,

ha lavorato nell’ufficio stampa di Einaudi e in ambito editoriale, ha preso il tesserino da giornalista

e ha fatto il master in American Studies all’Università di Torino. Nel 2013 ha dato vita al blog La

McMusa, un progetto che, a partire dal blog, e poi tramite un podcast, una newsletter e dei tour

(virtuali e reali), racconta gli Stati Uniti usando la letteratura come chiave di interpretazione.