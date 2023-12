(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 7 dicembre 2023

Il consiglio comunale si riunisce lunedì 11 dicembre

Sono 13 i punti all’ordine del giorno

Lunedì 11 dicembre a partire dalle ore 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale è in

programma una nuova seduta del consiglio comunale che potrà essere seguita a distanza con la

diretta streaming sul sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/il-comune/consiglio-

comunale e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 13 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi proseguire con

l’acquisto di beni immobili in base al Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare per

la compravendita di terreni limitrofi al torrente Brana.

Poi si passa al riconoscimento di un debito fuori bilancio per una conciliazione giudiziale per la

causa davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia nel 2022.

Il consiglio prosegue con l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Mattia Nesti, Greta

Bonacchi e Francesco Branchetti di Pistoia Ecologista Progressista a sostegno del cessate il fuoco

a Gaza, di una soluzione diplomatica e politica al conflitto israelo-palestinese.

Poi sarà la volta della mozione presentata dai consiglieri Stefania Nesi e Paolo Tosi del PD

sull’indagine del clima interno dei dipendenti del Comune di Pistoia.

Il consiglio prosegue con una mozione presentata dal consigliere Paolo Tosi del PD sul contributo

all’apertura di nuove attività in centro storico.

Poi si passa a un ordine del giorno e una mozione presentati dalla consigliera del Partito

Democratico Antonella Cotti. Il primo riguarda le comunità energetiche e la seconda l’adesione

alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Cude.

Al punto 10 figura l’interpellanza del consigliere Giampaolo Pagliai di Centristi Forza Italia

sull’erogazione dei servizi demografici.

A chiudere il consiglio comunale tre mozioni.

Le prime due sono presentate dal consigliere del PD Lorenzo Boanini e riguardano la detenzione

dei cani a catena durante l’anno e l’individuazione di due aree attrezzate a Valdibrana per attività

ludiche dei più piccoli e per la sgambatura dei cani.

La terza mozione è di Partito Democartico e Civici Riformisti su “cittadinanza residente e

immigrazione nel quartiere di Vicofaro”.