Estero: Carè (Pd), a Sydney alla AGM della GIA (Giovani Italiani in Australia), momento carico di significato e di speranza per il futuro.

Sono emozionato nell’aver partecipato a Sydney alla AGM della GIA (Giovani Italiani in Australia), un momento carico di significato e di speranza per il futuro. Durante questo incontro, ho avuto l’opportunità di ascoltare con grande interesse i risultati raggiunti nel 2023 e le sfide che ci attendono nel 2024.Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni e auguri a Domenico Stefanelli, Asja Borin e Giuseppe Musumeci Catania, che sono stati riconfermati nelle importanti cariche di Presidente, Vicepresidente e tesoriere. Il loro impegno e la loro dedizione sono un esempio per tutti noi. Un ringraziamento speciale va anche a Felice Montrone, confermato come Pubblico Ufficiale (Public Officer) della GIA, e a Marco Abbondanza, il nuovo Coordinatore Nazionale. Il vostro lavoro instancabile e la vostra passione per la comunità italiana all’estero sono ammirevoli. Sento una profonda gratitudine per tutti gli italiani che vivono lontano dalla loro patria. Siete un esempio di resilienza, di amore per le radici e di volontà di preservare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Auguro a tutti voi, membri del consiglio direttivo e a tutti i giovani italiani in Australia, un futuro ricco di successi e di realizzazioni. Siamo uniti nel nostro amore per l’Italia e nel desiderio di contribuire al suo splendore, ovunque ci troviamo nel mondo.” Cosi’ Nicola Carè deputato eletto nella Circoscrizione Estero, Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide

Roma, 11 dicembre 2023