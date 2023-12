CONTIENE FOTO# ROMA – D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, I CARABINIERI FERMANO UN 29ENNE GRAVEMENTE INDIZIATO DEL REATO DI RAPINA AGGRAVATA AI DANNI DI UN 50ENNE.

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – D’INTESA CON LA PROCURA DI ROMA, I CARABINIERI FERMANO UN 29ENNE

GRAVEMENTE INDIZIATO DEL REATO DI RAPINA AGGRAVATA AI DANNI DI UN 50ENNE.

ROMA – La scorsa notte, in via Manin, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo

Termini hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un

29enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato

del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un 50enne romano.

La vittima ha denunciato che, la notte dello scorso 1° dicembre mentre

percorreva a piedi via Giovanni Giolitti all’altezza dell’incrocio con via

Gioberti, è stato aggredito da quattro persone, a lui sconosciute, che, dopo

averlo accerchiato e fatto cadere a terra, gli hanno asportato il cellulare

ed il portafogli. Il 50enne, che per fortuna non riportò lesioni, chiese

aiuto al 112 e sul posto intervennero i Carabinieri che, acquisita la

denuncia, hanno iniziato ad indagare.