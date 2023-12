comunicato stampa-ANCORA SCELTE SBAGLIATE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA I

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA FP CGIL ROMA LAZIO

ROMA CAPITALE

ANCORA SCELTE SBAGLIATE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

L’Amministrazione di Roma Capitale taglia fuori dai Servizi educa$vi i Funzionari che fino ad ora hanno

garan$to la governance di nidi e scuole dell’infanzia.

Con una scelta illogica, pressapochista e unilaterale, senza alcun confronto, il Capo del personale avvia una

procedura che consente il mutamento di profilo da Funzionario dei Servizi Educa$vi a Funzionario

Coordinatore Pedagogico solo al personale con laurea in Pedagogia, cancellando, con un sol colpo, la

maggior parte di quan$/e hanno fino ad ora garan$to la ges$one di scuole dell’infanzia e nidi di Roma

Capitale.

Proprio in ques$ giorni avremmo dovuto avere un apposito confronto con l’Assessora alla Scuola

esa,amente sull’asse,o organizza$vo del Se,ore educa$vo scolas$co, ma il provvedimento del Capo del

personale arriva come un fulmine a ciel sereno, impa,ando in modo determinate sul governo di nidi e

scuole dell’infanzia.

Provvedimento che abbiamo contestato e di cui abbiamo chiesto il ri$ro, visto che, oltre ad essere una

scelta sbagliata dal punto di vista organizza$vo che annulla tu,o il know-how realizzato in tu1 ques$ anni

nel se,ore, ignora, volutamente ma inspiegabilmente, quanto la stessa Regione Lazio afferma, in risposta a

specifico quesito, in merito alla possibilità di u$lizzo del personale con profilo di Funzionario Educa$vo nelle

funzioni di Coordinatore Pedagogico.

Con la scarsezza di risorse professionali che la stessa Amministrazione di Roma Capitale denuncia da tempo,

appare ancora più incomprensibile la scelta di rinunciare a personale appositamente professionalizzato e di

lunga esperienza in un ruolo necessario per buon funzionamento di nidi e scuole dell’infanzia, des$nandolo

invece a compi$ diversi per i quali dovrà essere adeguatamente formato. Uno “spreco” che non possiamo

perme,erci.

Chiediamo al Sindaco un intervento dire,o per far ripris$nare un corre,o sistema di relazioni sindacali, ci

sono scelte difficili e complicate da prendere, in se,ori delica$ e importan$ per la ci,adinanza, non si

possono consen$re interven$ estemporanei e, a volte, contraddi,ori tra se,ori diversi della stessa

amministrazione, questo è il momento di sedersi al tavolo e affrontare, insieme, i problemi, forse così si

eviterà di prendere decisioni sbagliate che danneggiano dipenden$ e ci,adinanza e che possono aprire

contenziosi legali che sarebbe u$le evitare.

Se con$nueremo a registrare una totale chiusura alle nostre richieste, intensificheremo le azioni a tutela dei

diri1 di chi lavora e dei ci,adini che hanno diri,o ad esigere la necessaria qualità dei servizi loro offer$.

FP CGIL Roma Lazio

Marco D’Emilia

Roma, 11 dicembre 2023

