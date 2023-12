CS ABRUZZO-TRASPORTI, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI) SU TRENO TUA PESCARA-ROMA

(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 *COMUNICATO STAMPA*

*ABRUZZO- TRASPORTI, VERRECCHIA (FDI) : CON TRENO TUA PESCARA-ROMA AUMENTA

OFFERTA SERVIZIO PUBBLICO*

“Sempre al lavoro per rendere le nostre infrastrutture più efficienti e

all’avanguardia, e l’inaugurazione stamane della tratta ferroviaria

Pescara-Roma con il treno Tua, nè è un’ulteriore riprova”. Così il

capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, *Massimo Verrecchia*,

che prosegue “Con questo nuovo servizio aumenta e migliora l’offerta

pubblica di trasporto abruzzese, in perfetta linea con la programmazione

regionale che, sul tema infrastrutturale, lavora senza sosta da ben 5 anni

per garantire un sistema funzionale e moderno, a beneficio anche e

soprattutto delle aree interne. Un plauso alla nostra azienda Tua per avere

intrapreso questa iniziativa, che rappresenta il proseguimento di un

percorso di rinnovamento strategico di un importante comparto del trasporto

pubblico abruzzese”, conclude Verrecchia.

L’Aquila, 10 dicembre 2023

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne