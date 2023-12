(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 TIVOLI, 3 MORTI E 163 EVACUATI NEGLI OSPEDALI DELLA REGIONE

Attivati i numeri di emergenza per i parenti dei pazienti

Roma, 9 dicembre – In merito all’incendio divampato la scorsa notte nell’ospedale San

Giovanni Evangelista di Tivoli si comunica quanto segue:

VITTIME- 3 persone sono decedute: un uomo di 86 anni e due donne di 83 e 86 anni.

Recuperato anche il corpo di un 76enne che era già deceduto al momento del rogo.

PAZIENTI EVACUATI TRASFERITI- Sono 163 i pazienti evacuati e trasferiti negli

ospedali della Regione, 17 quelli dimessi:

Ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina: 32 pazienti

Parodi Delfino Colleferro: 26 pazienti

SS Gonfalone Monterotondo: 14 pazienti

Villa Dante: 5 pazienti

San Camillo de Lellis Rieti: 1 pazienti

Santa Maria Goretti Latina: 1 paziente

Icot Latina: 1 paziente

Grassi Ostia: 2 paziente

Sant’ Eugenio Roma: 19 pazienti

Policlinico Umberto I: 12 pazienti

Sant’Andrea: 3 pazienti

Santo Spirito: 2 pazienti

San Camillo: 10 pazienti

San Giovanni: 3 pazienti

Policlinico Tor Vergata: 4 pazienti

Aurelia Hospital: 2 pazienti

Campus biomedico: 3 pazienti

Policlinico Casilino: 5 pazienti

Policlinico Gemelli: 5 pazienti

Cristo Re: 1 paziente

Villa Mafalda: 2 pazienti

Pertini: 8 pazienti

San Carlo: 2 pazienti

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

NUMERI DI EMERGENZA

I parenti dei pazienti evacuati e trasferiti la scorsa notte in seguito all’incendio divampato

nell’ospedale di Tivoli possono contattare i seguenti numeri di emergenza per conoscere

OPERATIVITA’

In relazione alla chiusura dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli oggi la

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ha riunito l’unità di crisi e ha condiviso con

la Direzione Strategica della ASL Roma 5 le seguenti indicazioni operative:

– i soccorsi di ARES 118 saranno trasportati negli Ospedali di Palestrina e Colleferro

in presenza di condizioni a minore impegno assistenziale, nelle altre condizioni

saranno centralizzati sul Policlinico Umberto I, sull’Ospedale San Giovanni

Addolorata e sull’Ospedale Pertini;

– una struttura, nell’area di Tivoli, sarà predisposta come sede temporanea del Punto

di Primo Intervento per eventuali accessi autonomi, dotata di attrezzatura per

l’assistenza rianimatoria e la diagnostica di I livello con la presenza permanente di

mezzi per il trasporto sanitario assistito da personale medico;

– la chiusura del Punto Nascita di Tivoli determina l’attivazione della rete perinatale,

per cui le gravidanze a rischio saranno centralizzate verso i PN di II livello di

riferimento Policlinico Umberto I e Ospedale Gemelli-Isola Tiberina con l’Ospedale

San Giovanni Addolorata, che in caso di situazioni di sovraffollamento svolgerà il

ruolo di Centro di supporto. L’attività del Punto Nascita per le gravidanze non a

rischio sarà distribuita presso i PN degli Ospedali dei Castelli, Pertini, Vannini e S.

Spirito. Il Coordinamento di Rete di patologia predisporrà un protocollo condiviso tra

le strutture coinvolte al fine di garantire la continuità assistenziale, la prossimità e la

scelta della donna;

– la chiusura del Centro di Cardiologia-Emodinamica-UTIC dell’Ospedale di Tivoli

determina la centralizzazione verso il Policlinico Umberto I dell’intera area,

2