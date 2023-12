“CANTO” : l’album di Lucia Rubedo incanta

(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 Lucia Rubedo e’ sia una scoperta che una futura certezza del panorama

musicale. La voce, che esprime un innato talento, e la sua figura elegante

e raffinata ne fanno una cantante dall’immagine vincente. Il connubio

voce-eleganza diventa dono prezioso quando si sposa – come nel suo caso –

con una rara sensibilità, che negli anni è diventata cifra stilistica.

Siamo di fronte ad una interprete dalla predisposizione artistica

potenziata da intensi studi, dotata di impalpabile fragilità femminile che

si è trasformata negli anni in un granitico carisma professionale. E’

questo lo stile di Lucia: meraviglia e stupore. La ascolti cantare, e non

te la togli più dalla mente. E nemmeno dal cuore. Soprano pura, si concede

anche al crossover perché’ dotata di una vocalità senza confini. Cremonese

di nascita, si avvicina allo studio del pianoforte a nove anni. Inizia gli

studi del canto successivamente con il baritono Giuseppe Riva. Da lì, un

percorso di studio matto e disperatissimo che continua ancora oggi, e che

ha portato Lucia Rubedo fino a questo primo, intensissimo album: “Canto”,

prodotto da Fabrizio Campanelli e dalla label Candle Studio di Milano. Nel

disco è presente un brano inedito, che dà titolo al cd, con la musica

dello stesso Fabrizio Campanelli (noto compositore con già all’attivo due

nominations al premio David di Donatello) e dieci brani cover che sono

entrati nella memoria collettiva: vere pietre miliari nell’ambito della

musica da film, del musical e anche del pop. Questo primo lavoro da

interprete di Lucia Rubedo è in uscita nelle principali piattaforme e

stores on line nei giorni in cui tutto il mondo celebra il centenario dalla

nascita di Maria Callas. Una mera coincidenza, per l’etichetta discografica

Candle Studio. E se fosse un segno del destino? La Divina era solita dire:

“Quello che so fare è cantare, e penso forse che questo porti un po’ di

bellezza nelle vite, faccia stare meglio le persone”.“ Canto” di Lucia

Rubedo regalerà splendide note vibranti a critica e pubblico:

assolutamente da non perdere.