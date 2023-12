(AGENPARL) – gio 07 dicembre 2023 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Imprese. Care’, a Sydney per il 43° Business Excellence Awards Italian con 400 aziende italiane

Ho partecipato al 43° Business Excellence Awards Italian Lifestyle, Innovation & Design a Sydney con oltre 400 aziende. Questo premio rappresenta l’impegno costante della Camera di Commercio di Sydney, del presidente Fabio Grassia e del segretario generale Rachele Grassi per sostenere l’eccellenza nel settore dell’innovazione e del design.Il 43° Business Excellence Awards Italian Lifestyle, Innovation & Design a Sydney è stato un evento straordinario che ha celebrato l’eccellenza italiana nel settore dell’innovazione e del design. Questo evento ha riconosciuto le aziende che si distinguono per la loro creatività, innovazione e design unico, e ha promosso l’importanza dell’eccellenza italiana nel settore. Guardando al futuro, possiamo aspettarci ulteriori innovazioni e design straordinari dalle aziende italiane, che continueranno a influenzare il settore a livello globale.Hanno partecipato l’Ambasciatore italiano in Australia Paolo Crudele, il Sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli e il Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Vignali, in missione in Australia.” Cosi Nicola Carè, deputato del pd, già segretario generale della camera di Commercio di Sydney.

