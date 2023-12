Rapina ufficio postale Talana.

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 04 dicembre 2023NOTA: per la divulgazione.

CONTATTO: Cap. Marco Mastrovito (Cp. CC Lanusei).

COMUNICATO STAMPA

Compagnia di Lanusei:

TALANA: rapina all’ufficio postale di Talana

Il 4 dicembre, alle ore 10 circa, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei sono intervenuti presso l’ufficio postale di Talana per una rapina perpetrata da tre soggetti allo stato ignoti, i quali, dietro minaccia attuata con l’uso di una pistola, costringevano la Direttrice a consegnare circa 200 euro. I tre, non essendo riusciti ad asportare nient’altro, si dileguavano immediatamente per le vie di Talana. Indagini in corso per verificare la presenza di eventuali ulteriori complici.

