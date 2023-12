Invito conferenza stampa Wine in Venice – 7 dicembre ore 11.30 Ca’ Vendramin Calergi

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 si allega l’invito alla conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione di Wine in Venice, giovedì 7 dicembre alle ore 11.30 a Ca’ Vendramin Calergi, Venezia.

La manifestazione torna in scena dal 20 al 23 gennaio 2024 nelle maestose sale della Scuola Grande della Misericordia. Un evento iconico, rivolto a operatori ma anche al pubblico di appassionati, capace di attrarre un pubblico di qualità e di mixare sapientemente degustazioni, wine talk, masterclass, approfondimenti e uno spazio esclusivo per le 20 cantine vere protagoniste della manifestazione, selezionate da una giuria internazionale di esperti.

