Crudeli, Fedele, Trombetti, Pinna, Iannone, Modugno e Santacroce a Radio Marte

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 *TIZIANO CRUDELI A RADIO MARTE: “DIFFICILE RIPETERSI DOPO LO SCUDETTO,

INTER SQUADRA DA BATTERE”*

*“Dopo aver vinto lo scudetto è difficile ripetersi*– ha detto il

giornalista a *Radio Marte *in* Marte Sport Live* –*anche perché la squadra

che vince deve essere rinforzata con elementi stimolati e non appagati dopo

quello che hanno ottenuto. Serve voglia e impegno totali, come se alle

spalle non ci fosse lo scudetto vinto. Il Milan quest’anno sta avendo

difficoltà soprattutto a causa del gran numero di infortuni, 26, di cui 15

muscolari: non è sfortuna, ma demerito di chi è preposto alla preparazione

atletica e tecnica della squadra. Il Napoli ha pareggiato una partita in

casa, dove ormai non fa che perdere. E’ assurdo il numero di gol presi al

Maradona, rispetto a quelli segnati. Lo score è unico, considerando che in

trasferta ne ha vinte cinque, pareggiate due e persa nessuna. Ha segnato

sedici gol e subiti solamente cinque, fuori casa: questa disparità di

rendimento è sorprendente. Il Napoli rimane una grande squadra, ma deve

trovare un equilibrio tra ciò che fa al Maradona e ciò che conquista

lontano da Fuorigrotta. Chi vince lo Scudetto? Allo stato attuale delle

cose, l’Inter è decisamente la squadra da battere: ha l’attacco e la difesa

più forti del campionato, con centrocampisti molto bravi in fase di

contenimento ed anche nel proporsi. Il gol di* *Barella* *è stato

spettacoloso, e lo dico da milanista”.*

*ENRICO FEDELE A RADIO MARTE: “NAPOLI MAI IN LOTTA PER LO SCUDETTO, IL

FALLIMENTO TECNICO E’ DEL PRESIDENTE”*

*“Il Napoli non ha detto addio allo scudetto – **ha detto il dirigente

a Radio Marte in Forza Napoli Sempre** – dopo il ko di ieri semplicemente

perché non è mai stato in corsa. C’è chi è capace di dire che magari

basterebbe una vittoria contro la Juventus per tornare in corsa… Non

illudiamo i tifosi: questa squadra può puntare al quarto posto. Un anno fa

il Napoli ha fatto la figura di una Ferrari con una squadra di Formula 3:

chi non lo capisce ha le fette di prosciutto davanti agli occhi. Quella di

oggi è la certificazione del fallimento del progetto tecnico di un

presidente che si sente onnipotente e si è cercato da una corte di persone

che lo assecondano. Lui ha tanti meriti ed è uno straordinario manager, ma

facesse fare il calcio a chi ne capisce. La macchina del Napoli non aveva

gli ingranaggi giusti e lo si vedeva da tempo, ed ora è scoppiata. Chi non

ha gli occhi dell’addetto ai lavori se ne accorge solo adesso e cerca

alibi. Battere la* *Juventus* *è una medaglia che non serve a nulla. Io non

sono un antijuventino, anche se non amo la squadra bianconera:

tutt’altro… E’ stata sempre la mia avversaria, ma accontentarsi di

batterla per poi arrivare quarti o quinti in campionato, per come la vedo

io, è di un provincialismo unico. Quella di Allegri* *è una squadra che non

fa giocare, ha una tattica difensiva quasi catenacciara: è un non gioco

all’italiana del catenaccio di Nereo Rocco, l’unico modo per stare in

quella parte di classifica senza giocatori di qualità. Il Napoli è campione

d’Italia, non deve dimenticarlo”.*

*”Kvara va sostituito? Assolutamente no. Non sta giocando bene, ma non c’è

un sostituto. Secondo me, va sfruttato venti metri avanti, evitandogli

corse all’indietro. Alle volte si intestardisce, ma è tr ai pochi a tirare.

Va avanzato il suo raggio d’azione”.*

*GUIDO TROMBETTI: “DE LAURENTIIS ERA PESSIMISTA, HA CAPITO CHE L’ANNO NON

E’ QUELLO BUONO”*

*“Ho sentito De Laurentiis pessimista, prima della partita: ha acquistato

coscienza del fatto che questo non sia l’anno buono. Dopo uno scudetto – – **ha

detto l’accademico a Radio Marte in Forza Napoli Sempre** –ci sono aspetti

fisiologici, ma anche fatti da analizzare. Io sono convinto che la perdita

di Kim sia stata esiziale. Avevo detto che serviva un grande calciatore per

sostituire il coreano, e purtroppo ho avuto ragione. A De Laurentiis non do

colpe, ha sbagliato a fidarsi di Garcia e lo ha sostituito. Il presidente è

stato buttato a mare da* *Giuntoli* *e* *Spalletti**, e non se lo

aspettava. Pensava di poterli convincere a restare, essendosi trovato,

dalla sera alla mattina, in un mare di guai. Si è ritrovato senza

consigliere, con la spina dorsale della società che era saltata. Ha dovuto

fare tutto da solo, non è qualcosa che ha voluto. Ha delle responsabilità

ma è oggettivo che si sia ritrovato in una condizione sfavorevole

improvvisa e difficile da prevedere. Spalletti ha grandi capacità, ma anche

un carattere difficile. Ha piantato in asso il presidente dall’oggi al

domani. Non è facile avere rapporti con De Laurentiis, ma un fatto deve

essere chiaro: Spalletti e Giuntoli hanno dato tanto al Napoli, però dal

Napoli hanno avuto moltissimo. Spalletti aveva vinto solo una Coppa Italia,

nel nostro paese, prima di lavorare con De Laurentiis. Giuntoli veniva da

un paesino sperduto”.*

*EDMONDO PINNA A RADIO MARTE: “ERRORI GRAVI DI MASSA, MA PER ROCCHI HA

ARBITRATO IN MODO ECCELLENTE E NON SARA’ SOSPESO”*

*“Il fallo di Lautaro su Lobotka c’è tutto e mi ha sorpreso- **ha detto il

giornalista del Corriere dello Sport a Radio Marte in Marte Sport Live** –

la gestione da parte di Massa. Fa po’ parte di un nuovo corso di Rocchi,

che vuole direzioni all’europea. Ci sta non fischiare i mezzi falli, ci sta

anche uniformarci a questo tipo di arbitraggio, ma i falli reali vanno

fischiati. Nell’immagine appare chiaro il placcaggio, in stile rugby come

faceva Castrogiovanni, di Lautaro su Lobotka. La cosa grave per me è che il

fallo è assolutamente da Var, anche se la linea dell’Aia dice che non lo è.

Tuttavia, Rocchi ha sempre detto, e forse si è rimangiato la parola, che

anche quando l’arbitro vede può aver visto male, e secondo me ha visto

malissimo, stava peraltro a un metro e mezzo dall’azione. C’è il braccio di

Lautaro che cinge Lobotka ed anche con la gamba sinistra lo butta giù. Sul

rigore non concesso per il fallo di Acerbi su Osimhen dico che sembra

rigore, con il piccolo dubbio che il contrasto arriva di fianco e non da

dietro, il che renderebbe meno evidente il fallo. Massa, in ogni caso, ha

fischiato appena 15 falli e la domanda è: ma siamo in grado di tenere

questo livello, esterofilo, di arbitraggio? I nostri direttori di gara sono

all’altezza di tenere un arbitraggio all’europea? Ho dubbi su questo. Massa

verrà fermato? Assolutamente no, perché per Rocchi ha arbitrato una partita

eccellente, tranne per il dubbio per il fallo su Lobotka…”.*

*ANTONIO IANNONE A RADIO MARTE: “INCONCEPIBILE NON CONCEDERE IL RIGORE PER

IL FALLO SU OSIMHEN”*

*“Il fallo di Lautaro su Lobotka?Il cuore del problema – **ha detto l’ex

arbitro e agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – **sono

proprio le indicazioni che Rocchi ha dato, ovvero quelle di tenere questa

soglia molto alta del contatto falloso. Massa ieri per questo suo standard

europeo ha concesso questa tipologia di intervento non punendolo,

condizionando anche il Var Marini. Sono molto curioso di ascoltare la

comunicazione che passa da Massa e Marini su questo episodio. Il Var può

intervenire perché l’azione è continua e senza soluzione di continuità e

porta al gol. Massa avrebbe così potuto rivedere la situazione perché è un

contatto falloso. Ma secondo me la cosa veramente inspiegabile è la mancata

concessione del calcio di rigore per il fallo di Acerbi su Osimhen. Massa,

posizionato abbastanza bene, nel valutare un giocatore che ha preso

posizione rispetto al difensore, non vede che il giocatore lo contrasta da

dietro? Inoltre, e questo non me lo spiego, per la posizione che ha assunto

non poteva avere la visuale diversa, che invece gli avrebbe serenamente

potuto e dovuto fornire il Var. Se Massa avesse visto questa immagine al

Var, tramite monitor, non avrebbe potuto che dare il rigore”*

*FRANCESCO MODUGNO A RADIO MARTE: “IL NAPOLI E’ FRAGILE, URGE UN

CAMBIAMENTO PER RESTITUIRGLI SOLIDITA’. A GENNAIO SERVE ACQUISTARE UN

DIFENSORE FORTE”*

*“Il Napoli recrimina** – ha detto il giornalista Sky a Radio

Marte in Marte Sport Live** – perché oggettivamente gli errori arbitrali

hanno inciso sul risultato finale. Non parliamo di episodi marginali, ma

centrali. Ce ne sono altri, la difesa che ha sbandato, la condizione

atletica, ma quello dell’arbitraggio è stato un fattore determinante.

Mazzarri si trova in una situazione delicata, con la trasferta di Torino

contro la Juve? Il Napoli è una squadra forte, ma in questo momento forte

non lo è. Ogni tipo di analisi, in questo momento, rischia di diventare

distorta. Fino a pochissimo fa, guardavamo ad altri riferimenti, altri

parametri. In questo momento, il Napoli ha le sue fragilità: è fragile

nella fase di non possesso; è fragile mentalmente; è fragile perché gli

gira male, non corre… Per larghi tratti, con l’Inter ha fatto una

grandissima partita, seria, all’altezza dell’Inter, che è probabilmente la

migliore squadra della serie A. poi si è sfilacciato ed ha pagato gli

errori di una fase difensiva che non funziona. Perché il Napoli anche se

gioca bene, lo fa per 45’/50’ ma non basta., Anche perché la squadra

subisce sempre un gol. È un problema di fase difensiva oltre che di errori

individuali. Demme? Ormai è abbastanza ai margini e non penso che rientri

nel progetto. Per me a gennaio il club deve acquistare un difensore forte e

di livello alto, di quelli che fanno reparto, che diventano guida. Ora il

Napoli ha l’allenatore giusto per lavorare in campo, anche se di tempo non

ce n’è. Ci vorrebbe un momento di rottura per invertire la rotta, un grande

cambiamento, ci vorrebbe forse anche una impostazione con la difesa a tre,

se avessi un laterale sinistro disponibile. Mazzarri credo che in questo

momento cerchi la solidità e quindi non escludo cambiamenti radicali”.*

*FABIANO SANTACROCE A RADIO MARTE: “FASE DIFENSIVA SBAGLIATA, NATAN AVREBBE

BISOGNO DI MIGLIORARE”*

*“Nella gara con l’Inter ho notato – **ha detto l’ex azzurro e talent scout

a Radio Marte in Marte Sport Live** – tantissimi errori in fase di

marcatura, spesso gli azzurri erano messi male, ogni volta un cross creava

pericolosità e c’erano interisti da soli. I calciatori non marcano a uomo,

in area di rigore non c’è più la zona, bisogna marcare a uomo e questo nel

Napoli non avviene. Il mercato è stato sbagliato sottovalutando

l’importanza dell’allenatore, perché se prendi i giovani servono poi

tecnici che sono abituati a formare i calciatori e non quelli abituati a

gestire giocatori già formati. Natan ha buone qualità, è forte fisicamente,

non molla e ha buona personalità, però avrebbe dovuto avere qualcuno che lo

formasse. Meret? L’ho già detto anche prima di Madrid, a me Gollini

trasmette maggiore sicurezza, sia quando ha palla tra i piedi che quando è

in porta. Però gli errori possono commetterli tutti e mettere ora in

panchina Meret non gli restituirebbe serenità. Il Napoli non ha equilibrio,

è questione di fase difensiva ma non penso che Mazzarri possa attuare la

difesa a tre perché non ha un laterale sinistro a disposizione e dovrebbe

sacrificare le posizioni di diversi calciatori”.*