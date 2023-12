Comunicato stampa: Romano da Scoprire – sabato 9 dicembre

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda

ROMANO DA SCOPRIRE

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI

ROMANO CON UNA VISITA GUIDATA

A CURA DI TERRE DI BERGAMO DI TOSCA ROSSI

L’associazione Pianura da Scoprire e il comune di Romano di Lombardia con Terre di Bergamo di

Tosca Rossi, nell’ambito delle giornate dedicate ai “Tesori della media pianura lombarda”, vi

invitano sabato 9 dicembre per una visita guidata all’insegna della riscoperta del territorio e della

valorizzazione del comune di Romano dove, oltre alla cultura non mancherà la magia dell’atmosfera

natalizia.

Con i suoi oltre 20 mila abitanti Romano di Lombardia è la città più popolosa della bassa bergamasca

orientale. La città ha conservato molto bene il suo impianto medievale e, a testimonianza della sua

ricca e vivissima storia, sono presenti tutt’oggi molti edifici sacri e civili di grande interesse che i

visitatori potranno scoprire grazie a una visita guidata a cura di Terre di Bergamo di Tosca Rossi. La

visita, su prenotazione, ha un costo di 10€ a persona. La prenotazione, obbligatoria, è possibile

Il ritrovo è previsto alle 14:45 presso la biglietteria della Rocca (Piazza Rocca, 1).

La guida Tosca Rossi accompagnerà i visitatori alla scoperta della Rocca Viscontea, del centro storico

con il Palazzo della Ragione, i Portici della Misericordia e la Chiesa di Santa Maria Assunta ed infine

al Palazzo Rubini.

Per tutta la giornata, presso la Rocca, è possibile immergersi nell’atmosfera magica del Natale grazie

al mercatino dell’artigianato e prodotti tipici, musica dal vivo ed assaggi per tutti i gusti.

Inoltre, in orario mattutino verranno proposte letture animate e laboratori per bambini e famiglie,

mentre nel pomeriggio è possibile assistere a uno spettacolo di giocoleria, concerto degli

zampognari e laboratori.

La manifestazione rientra nel progetto: “I tesori della Media Pianura lombarda” che, dal 2019,

permette ai comuni soci dell’associazione Pianura da Scoprire di pianificare una giornata dedicata

alla promozione del territorio. La bellezza dell’Italia, infatti, è di essere caratterizzata da una ricca

varietà di comuni, piccole e grandi realtà che posseggono una propria storia, proprie tradizioni e

caratteristiche, spesso intrecciate, ma del tutto peculiari. Anche la Media Pianura Lombarda non è

da meno e annovera tante realtà ciascuna da scoprire, conoscere e visitare.

APPROFONDIMENTI

Rocca

L’edificio risale alla fondazione del nuovo borgo di Romano nel 1171, conosciuto anche come

“Rocca Viscontea” in ricordo della prima dominazione della famiglia milanese sulla cittadina, in

verità sarà abitata da Bartolomeo Colleoni e ampiamente rimaneggiata dalla Repubblica di Venezia

che avrà il controllo sul territorio a partire dal XV secolo. Oggi è una fortificazione molto ben

conservata, con quattro torri, mura e parte del fossato. La visita conduce sulle antiche torri e sui

camminamenti di ronda, infine nelle prigioni in uso fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Centro storico con il Palazzo della Ragione, i Portici della Misericordia e la Chiesa di Santa Maria

Assunta

Romano fu un borgo di grande importanza strategica, trovandosi sul crocevia tra Milano-Brescia e

Bergamo-Cremona. La cittadina era ben fortificata e acquisì prestigio commerciale durante il

dominio della Serenissima. Il centro storico offre ancora oggi edifici di pregio storico e artistico che

raccontano di questo ricco passato.

Palazzo Rubini

Romano diede i natali a Giovanni Battista Rubini, tenore ottocentesco di fama internazionale che

ha calcato i palchi dei più famosi teatri d’Europa. Per lui sono state scritte opere da grandi

compositori, si ricorda in particolare “Il Pirata” di Vincenzo Bellini. Dopo il suo ritiro dall’opera,

Rubini torna nella sua cittadina d’origine e fa costruire un grande palazzo di pregio artistico in stile

neoclassico. Oggi si può visitare il museo delle sue memorie sito nelle più belle stanze della sua

casa.

