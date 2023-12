[Comune Palermo] Condi-meteo avverse. Domani allerta gialla

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO – IDRO

prot. n°

AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

52927

PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO N.

4-dic-2023

23338

(D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018, Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e ss.mm.ii., DPRS n° 626/GAB del 30/10/2014 – Sistema di allertamento per rischio idrogeologico e idraulico)

VALIDITA’: dalle ore

16:00

4-dic-2023

fino alle ore 24:00

5-dic-2023

RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO (vedi Avvertenze)

LIVELLI DI ALLERTA PER OGGI 4/12/2023

LIVELLI DI ALLERTA PER DOMANI 5/12/2023

(di regola, dall’emissione alle ore 24:00)

(di regola, dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00)

ROVESCI O TEMPORALI

CONDI-METEO AVVERSE

leggere testo a pag. seguente

EOLIE: ZONA A – USTICA, EGADI: ZONA C – PANTELLERIA: ZONA D – PELAGIE: ZONA E

EOLIE: ZONA A – USTICA, EGADI: ZONA C – PANTELLERIA: ZONA D – PELAGIE: ZONA E

RISCHIO IDRAULICO (Vedi Avvertenze)

LIVELLI DI ALLERTA PER OGGI 4/12/2023

LIVELLI DI ALLERTA PER DOMANI 5/12/2023

(di regola, dall’emissione alle ore 24:00)

(di regola, dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00)

EOLIE: ZONA A – USTICA, EGADI: ZONA C – PANTELLERIA: ZONA D – PELAGIE: ZONA E

EOLIE: ZONA A – USTICA, EGADI: ZONA C – PANTELLERIA: ZONA D – PELAGIE: ZONA E

LIVELLI DI ALLERTA ADOTTATI E FASI OPERATIVE ATTIVATE

LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE

PER OGGI

TIPO DI RISCHIO

VERDE

GENERICA

VIGILANZA

IDROGEOLOGICO E

IDRAULICO

GIALLA

ATTENZIONE

ROSSA

VERDE

GIALLA

ARANCIONE

ROSSA

ALLARME

GENERICA

VIGILANZA

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

E, F, G, H

A, B, C, D, I

ARANCIONE

PREALLARME

TUTTA LA

REGIONE

IDROGEOLOGICO E

IDRAULICO PER

TEMPORALI

IDRAULICO

LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE

PER DOMANI

TUTTA LA

REGIONE

TUTTA LA

REGIONE

(1) Le possibili criticità idrauliche sono riferite ai bacini minori ( 50 kmq)

VEDI DISPOSIZIONI GENERALI

E AVVERTENZE

IN CASO DI ROVESCI O TEMPORALI, PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI DEFLUSSI NELLE AREE URBANE E NEI LUOGHI

FREQUENTATI DALL’UOMO ANCHE IN PROSSIMITA’ DEI CORSI D’ACQUA

FASI OPERATIVE ATTIVATE

PER IL DRPC-SICILIA

PER OGGI:

4/12/2023

GENERICA VIGILANZA

PER DOMANI:

5/12/2023

ATTENZIONE

SEGUE AVVISO

OPERAZIONI DI RILASCIO IN ALVEO PREVISTE E/O IN ATTO COMUNICATE DAI GESTORI DELLE DIGHE

(in parentesi: il bacino principale, il corso d’acqua a valle e le portate di scarico dichiarate in mc/s):

ARANCIO (Carboj, Carboj; 1), MARCHESA (San Bartolomeo, Sirignano; 1,2), PRIZZI (Verdura, Raia; 3), RUBINO (Birgi, Fastaia; 2)

IN RELAZIONE ALLE SOPRA INDICATE OPERAZIONI, POTREBBERO VERIFICARSI FENOMENI LOCALIZZATI E/O DIFFUSI DI ESONDAZIONE

LUNGO I CORSI D’ACQUA A VALLE DELLE DIGHE. LE STRUTTURE LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTERANNO, AL RIGUARDO, LE

PROCEDURE PREVISTE NEI PROPRI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO EMESSI DAL DPC/CENTRO FUNZIONALE CENTRALE:

VALUTAZIONI METEOROLOGICHE NUMERICHE

4-dic-2023

BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA NAZIONALE

4-dic-2023

L’AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

4-dic-2023

PREVISIONI METEO SINOTTICHE NAZIONALI

n. 23088

4-dic-2023

Prot. DPC/PRE/62508

FENOMENI PREVISTI

per la giornata di oggi

04-dic-23

per la giornata di domani

05-dic-23

Nessun fenomeno significativo

PRECIPITAZIONI

Nessun fenomeno significativo

NEVICATE

Nessun fenomeno significativo

Nessun fenomeno significativo

VISIBILITA’

Nessun fenomeno significativo

Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati

generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali e

tirrenici

TEMPERATURE

Senza variazioni di rilievo

Minime in generale aumento

Nessun fenomeno significativo

VENTI

Tendenti a forti da Nord-Ovest, con rinforzi di burrasca; localmente forti sudoccidentali, in successiva rotazione da nord-ovest

Molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in calo

Tendenti rapidamente a molto mossi i bacini occidentali e dal pomeriggio lo

Ionio; localmente agitati nel pomeriggio lo Stretto di Sicilia e il Tirreno

meridionale

CONDI-METEO AVVERSE

NEL CORSO DELLA GIORNATA DI DOMANI MARTEDÌ 05 DICEMBRE 2023, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI

ROVESCIO O TEMPORALE SUI VERSANTI TIRRENICI. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE

ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Si invitano tutti gli Enti cui la presente è diretta (elenco in calce), e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri

piani di protezione civile in attuazione dei LIVELLI DI ALLERTA di cui al presente Avviso regionale.

LE FASI OPERATIVE VANNO ATTIVATE TRAMITE GECoS. In ragione delle criticità presenti nel territorio, le Autorità locali di protezione civile

possono attivare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso.

Si consultino la “TABELLA DEGLI SCENARI” e la “TABELLA DELLE FASI OPERATIVE” al seguente link:

https://tinyurl.com/yau3gzjo

I responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, talora

non prevedibili e repentine, nonché ai conseguenti effetti al suolo anche se temuti o presumibili.

Si raccomanda di: 1) dare tempestiva diffusione del presente Avviso e 2) informare la SORIS sull’evoluzione della situazione.

Il presente Avviso è pubblicato su http://www.protezionecivilesicilia.it

Normativa di riferimento:

https://tinyurl.com/yau3gzjo

Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018: “Codice della protezione civile”; DPRS del 27/01/2011 in GURS n. 8 del 18/02/2011: “Linee Guida per la redazione

dei piani di protezione civile comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico”; DPRS n° 626/GAB del 30/10/2014: “Direttiva regionale per la

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”; Circolari del DRPC/CFD-Idro.

VALUTATORE: MADONIA

CO-VALUTATORE: SABATINO

IL DIRIGENTE GENERALE

CAPO DEL DIPARTIMENTO

(COCINA)

IL DIRIGENTE DEL CFD-Idro

(BASILE)

Contatti:

Centro Funzionale Decentrato – Idro

SORIS

Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana

CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO – IDRO

prot. n°

AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

52927

PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO N.

4-dic-2023

23338

(D.Lgs. n° 1 del 02/01/2018, Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e ss.mm.ii., DPRS n° 626/GAB del 30/10/2014 – Sistema di allertamento per rischio idrogeologico e idraulico)

VALIDITA’: dalle ore

16:00

4-dic-2023

fino alle ore 24:00

5-dic-2023

AVVERTENZE

RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO:

possibili criticità di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini ( 50 kmq) (alluvioni, esondazioni in aree di foce).

FORZANTE ROVESCI O TEMPORALI E CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali o di condizioni

meteorologiche avverse la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza

previsionale.

In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d’acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in

prossimità o all’interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono manifestarsi in

maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia.

Le operazioni effettuate dai gestori degli impianti di ritenuta possono causare fenomeni localizzati o diffusi di esondazione a valle

delle dighe in relazione agli eventuali ulteriori apporti fluviali, nonché allo stato di manutenzione dei corsi d’acqua.

