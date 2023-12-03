Comunicato stampa di Ambito per attivazione PIS

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 COMUNE DI
RUVO DI PUGLIA
COMUNE
DI CORATO
COMUNE DI
TERLIZZI
A.S.L. BA
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.2
SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA ALLA PARTECIPAZIONE
6 dicembre 2023
CORATO
ATTIVO DAL 1 DICEMBRE 2023 IL SERVIZIO DI
PRONTO INTERVENTO SOCIALE, FINANZIATO DAI
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 3 E GESTITO
DALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.P.S.
ORE 18.00
SALA CONSILIARE DEL PALAZZO DI CITTÀ
PIAZZA MARCONI N. 12
PRESENTAZIONE
PUBBLICA DEL
SERVIZIO DI
PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE
NEI COMUNI DI CORATO, RUVO DI PUGLIA, TERLIZZI
11 dicembre 2023
RUVO DI PUGLIA
12 dicembre 2023
TERLIZZI
ORE 18.00
“LINEA COMUNE”
VIA ROMANELLO N. 12
ORE 18.00
PINACOTECA DE NAPOLI
CORSO DANTE N. 9
(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 COMUNE DI