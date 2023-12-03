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lunedì 4 Dicembre 2023
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Puglia

Comunicato stampa di Ambito per attivazione PIS

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(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 COMUNE DI
RUVO DI PUGLIA
COMUNE
DI CORATO
COMUNE DI
TERLIZZI
A.S.L. BA
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.2
SI INVITA TUTTA LA CITTADINANZA ALLA PARTECIPAZIONE
6 dicembre 2023
CORATO
ATTIVO DAL 1 DICEMBRE 2023 IL SERVIZIO DI
PRONTO INTERVENTO SOCIALE, FINANZIATO DAI
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 3 E GESTITO
DALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.P.S.
ORE 18.00
SALA CONSILIARE DEL PALAZZO DI CITTÀ
PIAZZA MARCONI N. 12
PRESENTAZIONE
PUBBLICA DEL
SERVIZIO DI
PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE
NEI COMUNI DI CORATO, RUVO DI PUGLIA, TERLIZZI
11 dicembre 2023
RUVO DI PUGLIA
12 dicembre 2023
TERLIZZI
ORE 18.00
“LINEA COMUNE”
VIA ROMANELLO N. 12
ORE 18.00
PINACOTECA DE NAPOLI
CORSO DANTE N. 9

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CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

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