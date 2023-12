(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 Movimento 5 Stelle – Lombardia – Ufficio stampa

TEEM in vendita? Di Marco (M5s): «Sovranisti e autonomisti, ma vendono le infrastrutture dei lombardi»

Nicola Di Marco (Consigliere regionale M5s): «Quando abbiamo sentito della possibilità di vendere la TEEM ci siamo immediatamente attivati. È palese, infatti, il cortocircuito ideologico di una Giunta sovranista e autonomista che governa una regione in cui si vendono, o svendono, le infrastrutture regionali a compratori esteri. Prendiamo atto del fatto che finalmente anche Regione Lombardia si sia resa conto dell’insostenibilità dell’opera, noi glielo dicevamo fin dall’inizio, ma possibile che in questa Regione la storia finisca sempre con un privato che, dopo anni di sacrifici e ingenti sperperi di denaro pubblico, arriva a impossessarsi di quello che dovrebbe essere proprietà dei lombardi? Questa interrogazione chiede una cosa semplice. Se davvero il centrodestra crede nel progetto TEEM, come a parole ha sempre detto di credere, allora facciamo l’ultimo sforzo: regionalizziamola. Questa la nostra proposta affinché l’opera resti ai lombardi e non diventi invece proprietà di qualche

investitore straniero, alla faccia di tutti i sovranisti e gli autonomisti di facciata, che governano questa Regione» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, Nicola Di Marco, annuncia il deposito dell’interrogazione: “Ipotesi di vendita della autostrada A58 Tangenziale Est Esterna Milano”.

Milano, 2 dicembre 2023

