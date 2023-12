(ARC) Ingegneria: Fedriga, ruolo fondamentale per sviluppo nostro territorio

(AGENPARL) – ven 01 dicembre 2023 L’assessore alle Infrastrutture Amirante si ? soffermato sui

progetti legati al Pnrr in Fvg

Trieste, 1 dic – “Stiamo vivendo in un periodo storico

caratterizzato da una evoluzione impetuosa e continua. E nei

prossimi anni dovremo affrontare nuove sfide, dando risposte

sempre pi? complesse a esigenze che adesso facciamo fatica a

immaginare. Siamo certi che in questo processo gli ingegneri

rivestiranno un ruolo fondamentale – come hanno sempre fatto –

per lo sviluppo del nostro territorio”.

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga che oggi pomeriggio ha partecipato al

convegno “Ingegneri tra passato, presente e futuro” organizzato a

Trieste dall’Ordine degli ingegneri per celebrare il centenario

dell’istituzione dell’Albo professionale.

“L’Ordine ha il compito strategico di garantire le attivit? di

aggiornamento e formazione continua che sono garanzia di qualit?.

Oltre a fornire tutti gli strumenti adeguati per svolgere al

meglio questa professione, oggi ? sempre pi? determinante

trasmettere agli ingegneri la capacit? di apprendere e di

adattarsi rapidamente alle future necessit? della nostra societ?.

Una professione che sapr? sfruttare al meglio tutte le

opportunit? che avremo a disposizione”.

Nel corso del convegno ? stata sottolineata l’importanza della

figura dell’ingegnere nella societ? per il costante apporto al

tessuto economico, sociale e culturale del Friuli Venezia Giulia.

Presente all’iniziativa anche l’assessore alle Infrastrutture e

territorio Cristina Amirante che si ? soffermato in particolare

sui progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr).

“Senza gli ingegneri non sarebbe possibile questa rivoluzione in

corso nel mondo delle costruzioni con un grande patrimonio

edilizio da recuperare, ristrutturare e rigenerare. Parliamo di

una professione – ha rimarcato Amirante – che per? ? strategica

in tanti altri ambiti: dalle reti tecnologiche agli investimenti

sul patrimonio come, per esempio, quello ferroviario o portuale

con l’elettrificazione delle banchine per ridurre fortemente le

emissioni nocive. Sono moltissime le capacit? che l’ingegneria