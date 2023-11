Fwd: Cartaginese (Lega): Con Patto di Coesione Regione proiettata verso il futuro

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Cartaginese (Lega): Con Patto di Coesione Regione proiettata verso il

futuro

Roma, 27 Nov. – “Con il Patto di Coesione, firmato nella Sala Tirreno tra

la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente Francesco Rocca,

la Regione Lazio sarà più forte, proiettata verso il futuro. Le cospicue

attribuiti nel 2021, consentono di sviluppare interventi importanti e

strategici su tutto il territorio: dai trasporti alle infrastrutture, dalla

messa in sicurezza delle strade regionali principali al recupero della

periferia romana, dalla valorizzazione dei Beni Culturali agli investimenti

sulle aree industriali, in grado di innalzare la capacità competitiva delle

aree e delle imprese insediate al loro interno. Quella di oggi è davvero

una data storica per la nostra Regione e i suoi cittadini”. È quanto

dichiara in una nota Laura Cartaginese, Presidente del Gruppo Lega in

Regione Lazio.