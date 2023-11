RADIO MARTE: NESSUNO SVINCOLATO DOPO L’INFORTUNIO DI OLIVERA

(AGENPARL) – dom 26 novembre 2023 RADIO MARTE: il Napoli non pensa ad uno svincolato dopo l’infortunio di

Olivera

Il Napoli non pensa ad uno svincolato dopo l’infortunio di Matias Olivera

che ha riportato la lesione del collaterale del ginocchio sinistro. Gli

esami clinici hanno scongiurato l’interessamento del crociato per il

terzino uruguaiano. I tempi di recupero si aggirano attorno alle 6

settimane, quindi il Napoli non dovrebbe intervenire sul mercato. Un

giocatore attualmente fermo – si è parlato dei tedeschi Nico Schulz e

Marvin Plattenhardt – avrebbe bisogno di almeno un mese per ritrovare una

condizione accettabile, ma nel frattempo sarà tornato a disposizione Mario

Rui. Walter Mazzarri andrà avanti con due soluzioni alternative: Juan

Jesus, come accaduto ieri contro l’Atalanta, oppure Zanoli.