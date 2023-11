Netanyahu positivo sulla possibile proroga della pausa nella Striscia di Gaza

(AGENPARL) - ROMA, 26 Novembre 2023 - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha dichiarato di essere positivo sulla possibile estensione della pausa umanitaria di quattro giorni nella Striscia di Gaza con la condizione che vengano rilasciati fino a dieci ostaggi aggiuntivi al giorno.

In un discorso video pubblicato dal suo ufficio, Netanyahu ha affermato di aver discusso con il presidente degli Stati Uniti del rilascio di un altro gruppo di ostaggi dalla Striscia di Gaza in quella che ha definito una conversazione “molto emozionante”. “Inoltre, voglio anche dire che abbiamo un modo per liberare altri dieci ostaggi ogni giorno. Questa è una cosa meravigliosa”, ha detto il primo ministro israeliano.

Egli ha però osservato che, al termine della pausa, Israele intende in ogni caso riprendere l’operazione militare nell’enclave palestinese. “Detto questo, ho detto al presidente [Biden] che una volta completato l’accordo saremmo tornati a raggiungere i nostri obiettivi con tutte le forze: eliminare [il movimento radicale palestinese] Hamas, assicurarci che Gaza non tornasse quello che era, e, naturalmente, a liberare tutti i nostri ostaggi”, Netanyahu. “Sono fiducioso che saremo in grado di portare a termine questo compito poiché non abbiamo altro modo”, ha aggiunto.