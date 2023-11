(AGENPARL) – sab 25 novembre 2023 Targhe e Medaglie al Merito ad associazioni, società e scuderie vincenti

Premiate le Eccellenze Sportive di Todi

Riconoscimenti per i titoli europei, nazionali e regionali e per la conquista dei podi nelle varie discipline

Sfilata di campioni e società sportive tuderti, sabato 25 novembre, alla Sala del Consiglio dei Palazzi comunali di Todi. Nel contesto della mostra del CONI “Il Sacro Fuoco di Olimpia”, in corso fino al 2 dicembre nella Sala delle Pietre, l’Amministrazione comunale ha inteso conferire un formale riconoscimento alle eccellenze dello sport cittadino, ovvero a coloro, squadre e singoli, che hanno conquistato dei titoli regionali, nazionali e internazionali o si sono comunque distinti conquistando podi importanti nelle rispettive discipline.

Il giornalista sportivo Giuseppe Cecconi, anche lui made in Todi, ha condotto la serata, presentando uno ad uno i premiati e chiamando il Sindaco Antonino Ruggiano, il vice Sindaco Claudio Ranchicchio e gli assessori Elena Baglioni e Alessia Marta a consegnare targhe e medaglie. Presente anche Silvano Baccarelli della trasmissione “Umbria Sport” che ospiterà la cerimonia di premiazione nella puntata di venerdì 1 dicembre (ore 21:30 su TRG canale 13 del digitale terrestre).

La manifestazione ha dato il senso dell’importanza del movimento sportivo locale nel suo complesso e della pluralità di discipline che vengono praticate in città.

Sul podio la scuderia CAAL RACING, vincitrice del Campionato Europeo Nascar 2023, Marta Nizzo, Medaglia d’Oro World Transplant Games 2023, la società Hagakure Karate, vincitrice dei Campionati Mondiali a squadre 2022, Asia Pergolesi, Medaglia d’Oro ai Campionati Europei di Karate Juniores 2023, la SOLAR TODI, vincitrice del Campionato Italiano Assoluto Ruzzolone a Coppie con Giuseppe Camilli e Giordano Orlandi, Stefano Presciuttini, vincitore del Campionato Italiano Gimkana 2022, il Vespa Club, vincitore Coppa Italia 2023 categoria a squadre, e Raffaele Mosca, vincitore del Giro del Friuli 2023.

La serata è proseguita con la consegna delle medaglie al merito agli atleti della “MY GIM” (Marianna Giontella, Sara Federici, Sabrina Federici, Valentina Lucaroni, Aurora Provenzani, Arianna Carboni, Luca Castoria), ASD OLYMPIA DANZA (Sofia Serafini, Lucrezia Nanni, Maria Sole Perri, Jessica Spartani, Aurora Montegiove, Nicol Serafini, Matteo Gervasi, Sofia Testa), VESPA CLUB (Fabio Sambuco e Giulio Montecchiani), HAGAKURE KARATE (Arianna Cimone, Aurora Pergolesi, Giuseppe Volpi, Maglia Epifani, Agnese Forti, Sofia Crispolti, Andrea Proietti Righi, Tommaso Proietti, Daniela Merlini, Luca Riccio, Daniele Alunni Giubini, Samuele Rufini, Stefano Pericolini, Filippo Angeloni, Miriam Bartoccini e Luca Merlini), OLYMPIA WELLNES E FITNESS (Aurora Liberati e Massimo Menghinelli), GOLDEN DANCE SCHOOL (Giulia Cioca e Gabriele Vagnucci, Asia Garbini e Alessio Campanella, Martina Antonini e Filippo Pampaglini, Federica Boncio, Matilde Piscitelli, Emma Buconi, SPORTING CLUB (Anna Cini e Anna Fontani. Lavinia Falchi, Giulia Pazzaglia, Ilaria Breschi, Aurora Pazzaglia, Alice Perari, Arianna Bicchi, Rebecca Lombardi, Sara Spazzoni, Lucia Fontani, Elisa Grisanti, Alice Olimpieri, Sara Scassini, Benedetta Zazzera, Anna Zampa, Elena Capociuchi, Marta Finistauri, Viola Bernardini, Maria Giulia Lombardini, Diletta Fogliani, Azzurra Castrichini, Lavinia Falchi, Aurora Marcelli, Elena Vecchietti, Giulia Proietti), BASKET TODI Under 17 (campione regionale 2022), UISP AVIS SPORT (Massimo Tomba, Gabriele Burchi), Todi Calcio per il settore giovanile.