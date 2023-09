Roberto Latini PAGLIACCI ALL’USCITA da Leoncavallo a Pirandello Prima Assoluta Dal 29 settembre all’8 ottobre

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 Dal 29 settembre all’8 ottobre

dal martedÏ al venerdÏ h 21 – sabato h 19 – domenica h 17

debutto Prima Assoluta venerdÏ 29 settembre h 21

PAGLIACCI ALL’USCITA

da Leoncavallo a Pirandello

di e con Roberto Latini

e con Elena Bucci, Ilaria Drago, Savino Paparella, Marcello Sambati

musiche e suono Gianluca Misiti

luci e direzione tecnica Max Mugnai

regia Roberto Latini

produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello – Compagnia Lombardi Tiezzi

Durata: 70′

Pagliacci, dal libretto dell’opera di Ruggero Leoncavallo, con debutto a Milano nel 1892 e Allíuscita, l’atto unico che Pirandello definisce mistero profano, andato in scena a Roma per la prima volta, nel 1922.

Sono due testi molto diversi per stile e contenuto, ma capaci di una comune sensazione che li rende profondamente accostabili: il primo immerso nel Verismo di fine ‘800, il secondo una parabola metafisica, quasi filosofica. Sembrano, per struttura e doti, collocabili da una parte all’altra di un ponte ideale, fondamentale per la letteratura teatrale, che a cavallo dei due secoli, riesce a trasformare i percorsi sintattici in prospettive drammaturgiche; uno accanto all’altro, creano un terzo materiale, indipendente, per evocazione e compromissione: il sipario metateatrale che Pirandello aprira’ sul nuovo secolo, viene scucito da Leoncavallo nel suo Pagliacci. Insieme, sono una dichiarazione díindipendenza tra il Verismo e il teatro borghese.

guarda il video di presentazione https://youtu.be/rhsQkjIYC4

Biglietteria Intero: 25Ä – Ridotto over 65: 20Ä – Ridotto Cral/Enti convenzionati: 18Ä – Ridotto studenti: 16Ä

acquista direttamente alla biglietteria https://www.teatrovascello.it/biglietteria-23-24/ oppure on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/pagliacci-all-uscita/210395

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Monteverde Roma

STAGIONE TEATRALE 2023 ñ 2024 del TEATRO VASCELLO

dal 29 settembre 2023 al 26 maggio 2024

29 spettacoli si alterneranno in uno dei palcoscenici pi˘ sinergici díItalia,

anche questíanno insieme al pubblico e agli artisti avremo il privilegio di condividere emozioni, stupore ed energia.

a questo link https://www.teatrovascello.it/presentazione-stagione-teatrale-2023-2024/

potete visionare il video della stagione 2023-2024 presentato da Manuela Kustermann e da tutti gli artisti in cartellone

a questo link potete visionare il cartellone della stagione 2023-2024 l https://www.teatrovascello.it/presentazione-stagione-teatrale-2023-2024/

Campagna abbonamenti

Abbonamento Zefiro Ä 105 (7 titoli) (ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto) https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-zefiro-7-spettacoli/211165

Abbonamento Eolo Ä 120 (8 titoli) (ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto) https://www.vivaticket.com/it/Ticket/abbonamento-eolo-8-spettacoli/211166

Abbonamento Ponentino Ä 120 (8 titoli) (ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto) https://www.vivaticket.com/it/Ticket/abbonamento-ponentino-8-spettacoli/211167

Abbonamento Danza Ä 48 (4 titoli) (ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto) https://www.vivaticket.com/it/Ticket/abbonamento-danza-4-spettacoli/211168

Card libera Ä 108 (6 spettacoli a scelta) (ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto) https://www.vivaticket.com/it/Ticket/card-libera-6-spettacoli/211169

Card love Ä 72 (2 spettacoli a scelta per 2 persone ñ 4 ingressi con eventuale scelta del posto) (ACQUISTA ONLINE) https://www.vivaticket.com/it/ticket/card-love-2-spettacoli-4-ingressi/211170

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO

#Prosa #Danza #Musica #Circo #Concerti #FestivaL #Eventi #Laboratori

Come raggiungerci Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma.

con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro.

Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43/G, Roma;

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si puo’ prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello