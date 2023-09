EURO 7, IL MIT: “IN EUROPA PASSA LA LINEA ITALIANA. E ANCHE SUL BRENNERO È CONFERMATA LA SOLIDITÀ DELLE PROPOSTE DI SALVINI”

(AGENPARL) – Roma, 25 set 2023 – “Successo dell’Italia in Europa, dove il regolamento Euro 7 ha recepito le proposte concrete del nostro Paese e che conciliano tutela dell’ambiente e salvaguardia delle produzioni europee senza regali a Paesi leader dell’elettrico come la Cina.

Il provvedimento è significativo perché mette in minoranza le posizioni ideologiche della sinistra europea, e può essere un passo importante in vista della futura maggioranza.

Il successo sul tema automotive si somma a un altro dossier significativo, quello relativo al Brennero con la netta presa di posizione della Commissaria Valean sulla procedura di infrazione contro l’Austria per i divieti unilaterali. È l’ennesima conferma della ragionevolezza e della solidità delle richieste italiane, ribadite da Matteo Salvini anche nel Consiglio Informale dei Ministri dei Trasporti Ue a Barcellona.

Quanto proposto da Valean al Collegio dei Commissari di luglio evidenzia una volta di più la ritrovata autorevolezza internazionale del nostro Paese e la capacità del Vicepremier e Ministro Salvini di incidere sui singoli dossier a Bruxelles”.

Così una nota del Mit.