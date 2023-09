L’Ateneo incontra le scuole della regione

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Parteciperà la delegata per i servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi

L’UNIVERSITÀ DI UDINE INCONTRA LE SCUOLE DELLA REGIONE

Tre incontri: il 26 settembre a Udine, il 27 a Pordenone, il 28 a Gorizia

Udine, 24 settembre 2023 – L’Università di Udine incontra le scuole del Friuli Venezia Giulia.

La delegata dell’Ateneo, Laura Rizzi, e il personale dell’ufficio orientamento e tutorato

incontreranno, in tre appuntamenti, i dirigenti scolastici e i referenti per l’orientamento delle scuole

superiori di Udine, Pordenone e Gorizia e dei territori di riferimento.

Il 26 settembre a Udine, alle 14.30, nell’aula master 1 della Biblioteca scientifica del polo dei Rizzi

(via Schiavi 44).

Il 27 settembre a Pordenone, alle 15, nell’aula B1 (edificio B) del campus universitario (via

Prasecco 3/a).

Il 28 settembre a Gorizia, alle 15, nell’aula magna del polo Santa Chiara (via Santa Chiara 1).

«Obiettivo degli incontri – spiega la professoressa Rizzi – è progettare in maniera condivisa un

percorso di accompagnamento degli studenti dell’ultimo triennio di scuola alla conoscenza del

mondo universitario e alla scelta del percorso di studi, oltre a illustrare il programma di eventi di

orientamento per l’anno accademico 2023/24».

