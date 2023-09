INVITO STAMPA – DOMANI ORE 15 – L’ASSESSORE CHIORINO E IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO IN CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PILOTA’ “LEGALITA’ A SCUOLA” ED IL NUOVO PROTOCOLLO CON LE FORZE DELL’ORDINE IN CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 INVITO STAMPA

DOMANI ALLE ORE 15 L’ASSESSORE CHIORINO ED IL SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO PRESENTI ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

DEL PROGETTO PILOTA CON IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA “LEGALITA’ A SCUOLA” E DEL PROTOCOLLO CON LE FORZE DELL’ORDINE PER IL CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA

Cari colleghi,

domani 25 settembre alle ore 15 presso la Sala Giunta al 40esimo piano del Grattacielo Piemonte – Via Nizza, 330 Torino – l’assessore a Istruzione e Merito della Regione Piemonte Elena Chiorino e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro parteciperanno alla conferenza stampa di presentazione del progetto pilota tra Ministero e Regione Piemonte dal titolo “Legalità a Scuola” finalizzato allo sviluppo della coscienza civile, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie, in relazione alla celebrazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita con la Legge n. 20 dell’8 marzo 2017, che si celebra il 21 marzo di ogni anno. Il progetto che sarà illustrato domani, si strutturerà in un “concorso sulla legalità e sull’orgoglio di combattere ogni forma di violenza” – inserito nell’ambito dell’offerta formativa – r ivolto alle scuole secondarie di 1° grado statali e paritarie del Piemonte .

Nello stesso contesto sarà presentato il nuovo protocollo con le Forze dell’Ordine finalizzato alla realizzazione di azioni comuni per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole del Piemonte in sinergia con l’ USR, le Questure del Piemonte, il Comando Legione Carabinieri Piemonte e le Polizie Locali .