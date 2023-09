Invito evento 27 settembre ore 18:30 – HelloSky Lounge BGY Airport “Il Viaggio è Cultura. La Cultura è un viaggio”

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 IL VIAGGIO È CULTURA.

LA CULTURA È UN VIAGGIO.

SACBO ha il piacere di invitare la S.V.

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE alle ore 18:30

presso la HELLO SKY LOUNGE,

primo piano area imbarchi del terminal,

per un aperitivo in compagnia di due ospiti d’eccezione

e Accademia Carrara

Bergamo Brescia 2023, abbiamo il piacere di ospitare un evento

dedicato alle opportunità del volo come propulsore culturale.

delle bellezze esotiche del mondo, e ai capolavori dell’Accademia Carrara, un parallelismo tra

arte e viaggio, alla scoperta di culture lontane.

La Sua presenza sarà particolarmente gradita.

A partire dalle ore 18.00 i gentili ospiti potranno accedere dalla porta 3 e dalla porta 4 del terminal

e dirigersi presso il Varco Staff Only per l’accredito. Tutti coloro che parteciperanno all’evento

potranno accedere gratuitamente ai Parcheggi P1 e P1 Est, ritirando il ticket all’ingresso e

utilizzando al momento del ritiro dell’auto il voucher che verrà consegnato.

R.S.V.P.