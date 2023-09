Cs – Mostra mercato solidale nei chiostri del San Francesco per la Giornata della Fondazioni

(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 “CI STIAMO LAVORANDO”: LABORATORI E MOSTRA MERCATO IN SAN

FRANCESCO NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE LAVORATIVA

Il 30 settembre una giornata nei chiostri

organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Lucca, 23 settembre 2023 – I ragazzi, le famiglie, le associazioni: una festa per tutti

nei chiostri del San Francesco. Il 1 ottobre è la Giornata europea delle Fondazioni e

la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con la Fondazione per la

coesione sociale – il suo ente di scopo che opera nel welfare – aderisce alla campagna

nazionale promossa da Acri (l’associazione nazionale di Fondazioni e di Casse di

Risparmio) e Assifero (associazione italiana fondazioni e enti filantropici) e organizza

un evento per celebrarla. La campagna si tiene nella settimana dal 25 settembre all’1

ottobre ed ha al centro il tema del lavoro e, in particolare, dell’inclusione lavorativa.

La giornata invece si terrà sabato 30 settembre nel Complesso di San

Francesco: l’obiettivo è quello di raccontare l’inclusione attraverso il lavoro.

Protagoniste saranno realtà e imprese sociali che praticano l’inclusione lavorativa al

centro di una vera e propria mostra mercato che si svolgerà il pomeriggio di sabato

30 nel Complesso di San Francesco. Ma la giornata coinvolgerà anche le scuole e i

bambini: al mattino si terrà un laboratorio aperto a tutti gli alunni e le alunni delle

classi terze delle scuole medie del territorio lucchese intitolato “Alla scoperta del

proprio talento” in cui l’InformaGiovani e InformaDonna del Comune di Lucca

animeranno un momento che prevede anche orientamento per gli studenti. La

partecipazione è volontaria e gratuita ed è possibile iscriversi sul sito

http://www.fondazionecarilucca.it o direttamente a questo link entro mercoledì 27

settembre.

Dalle 15, nei chiostri di San Francesco, l’apertura della mostra mercato dei prodotti

lucchesi realizzati da realtà che praticano inclusione lavorativa. Attivo anche tutto il

pomeriggio lo stand “Allego CV” con informazioni e consulenza sempre a cura

dell’Informagiovani e Informadonna del Comune di Lucca. Sempre dalle 15 si terrà il

laboratorio, aperto a bambini e adulti, “(U)topia. O della città ideale” con la

composizione di un affresco collettivo animato dal performer Fabio Saccomanni e

dalle pittrici Ilaria Brotto, Martina Volandri, Emma Cordovani. Il laboratorio

artistico è gratuito e aperto a bambini e famiglie e avrà inizio alle 15 con ritrovo

davanti all’ingresso del Complesso di San Francesco dal Giardino degli Osservanti.

Alle 18 la conclusione con aperitivo a buffet a cura di realtà locali che praticano

inclusione lavorativa: La Pecora Nera, Calafata e Solidando. L’iniziativa conta anche

sul patrocinio e la collaborazione di Legacoop Lucca e Confcooperative Lucca. Per

informazioni http://www.cistiamolavorando.it e http://www.fondazionecarilucca.it.