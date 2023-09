(AGENPARL) – sab 23 settembre 2023 CASE GREEN. AMBROSI (FDI): L’ARIA STA CAMBIANDO, ANCHE LA GERMANIA IN LINEA CON L’ITALIA. DIRETTIVA UE E’ MACIGNO SU TASCHE DEI CITTADINI

“Noi di Fratelli d’Italia non ci stancheremo mai di ripeterlo e di dire agli Italiani la verità. Se la direttiva green dell’Ue venisse approvata avrebbe effetti devastanti sul nostro patrimonio immobiliare perchè non tiene conto delle peculiarità della nostra Nazione. Bruxelles non sia miope, guardi all’unicità del patrimonio edilizio del nostro Paese, molto spesso risalente a secoli e secoli fa. Si rischierebbe una stangata per i nostri immobili, che verrebbero svalutati se non riconvertiti energeticamente. La casa è sacra per Fratelli d’Italia e la stragrande maggioranza degli italiani è proprietaria di almeno un immobile e questo significa che il costo sociale di questa norma verrebbe pagato da tutti, anche e soprattutto dalle fasce più deboli della società. Imposizioni, come questa, calate dall’alto rischiano di rovinare il tessuto produttivo e sociale dell’Italia. Sappiamo benissimo che con la tempistica prevista dalla direttiva molti nostri concittadini, che devono già fare i conti con le difficoltà economiche, non potrebbero ristrutturare le proprie abitazioni, mi riferisco ad esempio alle famiglie meno abbienti. Negli anni la casa è spesso stata considerata un bene da tassare ad ogni costo. Si badi bene. Non è di certo con gli obblighi che possiamo creare investimenti nel sistema edilizio, come già evidenziato più volte anche da Ance e Confedilizia. Non soltanto i limiti temporali vanno cambiati, ma anche l’approccio che si usa per affrontare un tema così delicato. Il rischio? Una patrimoniale mascherata, un vero e proprio costo sociale, un enorme macigno che peserebbe sulle tasche degli italiani. Sappiamo che ci sono queste criticità ed ora anche altri Paesi europei come la Germania ha capito la pericolosità di questa direttiva. Noi di Fratelli d’Italia siamo molto attenti al tema dell’ambiente, ma l’ambientalismo non deve sfociare nel classismo. Fratelli d’Italia non lo permetterà”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia.

