Agenzia regionale 908.23 fish experience polignano a mare

(AGENPARL) – sab 22 luglio 2023 Fish Experience, un mare di storie da raccontare. Quattro giorni di eventi di cultura ittica a Polignano a Mare

Manca meno di una settimana all’inizio di Fish Experience, la quattro giorni di eventi sulla cultura ittica a Polignano a Mare. Nella emblematica località di Port’Alga, una delle ultime calette dove attraccano i pescatori del posto, laboratori per grandi e piccini, snorkeling ed escursioni lungo la costa, proiezioni di film, documentari, corti e spot legati al mondo dei gozzi, ai luoghi e agli artisti di Polignano a Mare. Il calendario di Fish Experience è, infatti, integrato, quest’anno, a quello di un altro importante evento, il Cinegozzo Festival, primo drive-in in mare della Puglia, organizzato dall’associazione Ariele APS ETS.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa oggi, 21 luglio, presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza di Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare, Pasquale Redavid, presidente GAL Sud Est Barese e Vito Facciolla, direttore di Ariele APS ETS.

Per il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri: “Noi che il mare ce l’abbiamo anche nel nome, abbiamo ben capito che si tratta di un veicolo turistico importante. Come amministrazione abbiamo fortemente voluto questo evento congiunto per la promozione della cultura del mare. Attività dal respiro così alto non possono che contribuire alla consacrazione di Polignano come destinazione turistica di prestigio, sempre più aperta ad un target internazionale e non più solamente italiano”.

Il presidente del GAL Sud Est Barese, Redavid, ha invece sottolineato che si tratta “dell’ultima edizione di Fish Experience, un progetto di promozione ittica e costiera realizzato tra Mola di Bari e Polignano a Mare, due Comuni vicini ma con vocazioni diverse, che però hanno unito le forze in questi 4 anni di attività, durante i quali abbiamo associato questo format a festival culturali o enogastronomici di richiamo come il Ballo di San Vito e la Sagra del Polpo. Quest’anno lo realizzeremo insieme al Cinegozzo”.