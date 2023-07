COMUNICATO STAMPA – Cotignola: convocato per martedì 25 luglio il Consiglio comunale

(AGENPARL) – ven 21 luglio 2023 COMUNE

COTIGNOLA

Provincia di Ravenna

Piazza Vittorio Emanuele II n.31 – 48033 Cotignola

CONSIGLIO COMUNALE

DEL 25 LUGLIO 2023

ORE 18.15

Sala consiliare Municipio

1) Comunicazioni del Sindaco Presidente, degli assessori e dei consiglieri

2) Approvazione verbali della seduta precedente (29 maggio 2023)

(Relatore: Sindaco)

3) Comunicazione in ordine al prelevamento dal fondo di riserva approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 57 del 29/06/2023

(Relatore: Ass. Monti)

4) Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 08/06/2023 ad oggetto “Variazioni al

bilancio di previsione 2023/2025 in via d’ urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs

267/2000, per interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni

meteorologiche verificatesi nel territorio nel mese di maggio 2023”

(Relatore: Ass. Monti)

5) Variazione di assestamento generale (art. 175 comma 8 D. Lgs. 267/2000) e verifica del permanere

degli equilibri generali del bilancio 2023/2025 (art. 193 D. Lgs. 267/2000)

(Relatore: Ass. Monti)

6) Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023 – Approvazione

aggiornamento

(Relatore: Vice Sindaco Baldini)

7) Verifica dello stato di attuazione dei programmi (art. 147 ter, comma 2 del D. Lgs. 267/2000)

(Relatore: Sindaco)

8) Aggiornamento regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile ai sensi della

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Approvazione di uno schema tipo contenente

gli elementi fondamentali dell’atto costitutivo per l’istituzione dei gruppi comunali di volontariato di

protezione civile” – G.U. serie generale n. 53 del 03/03/2023

(Relatore: Vice Sindaco Baldini)

9) Interventi di razionalizzazione degli accessi tra la Strada Provinciale n.19 Via Guidana San Lorenzo

Approvazione di perizia tecnica estimativa di porzione di terreno distinto al C.T. del Comune di

Cotignola al Fg. 15 mapp. 806 per accorpamento al demanio stradale a seguito di cessione

volontaria per pubblica utilità

(Relatore: Vice Sindaco Baldini)

10) Individuazione organismi collegiali indispensabili – anno 2023

(Relatore: Sindaco)

Cotignola, 19/07/2023