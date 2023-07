VVF Incendio Ospedale San Martino

(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 Si è concluso da poco, l’intervento che ha tenuto impegnati tutta la notte i Vigili del fuoco, presso l’ospedale San Martino di Genova. Ieri sera, pochi prima delle 23, un acre fumo ha invaso il terzo piano del monoblocco. La centrale operativa dei VVF, ha immediatamente inviato sul posto due squadre e l’autoscala, mentre il personale dell’ospedale iniziava la procedura di messa in sicurezza ed evacuazione dei pazienti. I Vigili del fuoco hanno individuato la fuoriuscita fumo da un locale destinato ai gruppi di continuità, dove bruciavano delle batterie. L’incendio ha determinato la messa fuori servizio degli impianti elettrici del terzo piano. I pazienti, una cinquantina che erano ricoverati fra secondo, terzo e quarto piano, sono stati trasferiti in altri reparti.

Le immagini riportanti il logo tondo con la dicitura “Vigili del fuoco” in alto a destra, sono di proprietà del Corpo Nazionale.

Per tali immagini lo stesso Corpo nazionale concede alle testate giornalistiche la pubblicazione a titolo gratuito esclusivamente per le notizie di cronaca.

La rimozione del logo non è giustificabile in quanto identifica chiaramente l’origine e la proprietà dell’immagine stessa

—————————————————

Centro Documentazione e Comunicazione

Vigili del Fuoco Genova

Via Albertazzi 2

16100 Genova