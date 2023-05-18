Vivòsono . Recital lirico – Sabato 20 maggio 2023 – ore 21:00

(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://comune-perugia.musvc2.net/e/r?q=Nt%3dCDNuN_BuXu_M5_wvmt_7A_BuXu_L0hJ7Os0-09wP1Cf.075nGCJ.hJ7_LVxj_VkA_BuXu_L0wI6.5xKH_LVxj_Vk_MkwU_Xz0i9_BuXu_M8xO_BuXu_L0sII_LVxj_VAS_BuXu_M8uQ_BuXu_LZ_wvmt_7a59_wvmt_89AS.k_MkwU_WPR_wvmt_890P_wvmt_7a_BuXu_M8tPHJ5_MkwU_Xu-UE_MkwU_WPR_wvmt_890P_wvmt_7a_BuXu_M8j_MkwU_XuX6G_BuXu_LZgAO_LVxj_VAS_BuXu_M8uK_BuXu_LZvSM5f6uc_wvmt_86_BuXu_LZ3_MkwU_XxJ1_MkwU_WP570_BuXu_LZ3_MkwU_XxJ1_MkwU_WPa0AI_LVxj_VAa5_LVxj_WiLDLusWpR%268%3dKU7XMb%26i%3dHEM18L.HjO%263M%3d9bNU%26q%3dY%268%3dVCeK%26I%3d9ZRU6%26O%3d-Kd9VOb9WOc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
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[Biglietteria: Intero 10€ Ridotto (Under 18) 7€
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria dell’Auditorium Santa Cecilia
a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni evento
È consigliata la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/3nZo4s4](https://comune-perugia.musvc2.net/e/tr?q=6%3dGXMVIe%267%3dW%264%3dYScG%26L%3dOXNXL%26N%3dxQEI9_Olvf_ZV_Kgzk_UV_Olvf_Ya5yQ.7R_8xns_HmNGpLOLJ%26A%3d8N9SxU.4BE%26B9%3daRWG%26QD%3dUPYNcKXScLYO4q8vTH%26E%3dTVKCxXIfTWqAPTvaPbKeS9JdQbKdy4JgMZMb18G8RZrgyUL8x7KXv4reyWO0w6JA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
https://comune-perugia.musvc2.net/e/tr?q=5%3dLQGUNX%261%3dV%269%3dRMbL%26E%3dIWSQF%26M%3d3J9HD_Hfuk_SP_Jlse_Ta_Hfuk_RUOHM.tNzD94C997.4J_7snp_Ghz_Hfuk_RU4471AzJ9A-G9AGDE3G-C5rAE11-D4Hx50-3-vMzH73-z-H-2-RvDv3C9-rG9-B-sA-x17D0-VFYUTOYPTJbR%264%3d2MDLrT.959%26AD%3dTLVL%26J8%3dTURHbPQMbQRISM%268%3d3v1pHYRVNUN2M4U3OVy6rZ1QNaTXqZx4p5v3MXx3FUQ1p6L6rSN2IUS1I4w6JZP4HbyX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://comune-perugia.musvc2.net/e/r?q=Nt%3dCDNuN_BuXu_M5_wvmt_7A_BuXu_L0hJ7Os0-09wP1Cf.075nGCJ.hJ7_LVxj_VkA_BuXu_L0wI6.5xKH_LVxj_Vk_MkwU_Xz0i9_BuXu_M8xO_BuXu_L0sII_LVxj_VAS_BuXu_M8uQ_BuXu_LZ_wvmt_7a59_wvmt_89AS.k_MkwU_WPR_wvmt_890P_wvmt_7a_BuXu_M8tPHJ5_MkwU_Xu-UE_MkwU_WPR_wvmt_890P_wvmt_7a_BuXu_M8j_MkwU_XuX6G_BuXu_LZgAO_LVxj_VAS_BuXu_M8uK_BuXu_LZvSM5f6uc_wvmt_86_BuXu_LZ3_MkwU_XxJ1_MkwU_WP570_BuXu_LZ3_MkwU_XxJ1_MkwU_WPa0AI_LVxj_VAa5_LVxj_WiLDLusWpR%268%3dKU7XMb%26i%3dHEM18L.HjO%263M%3d9bNU%26q%3dY%268%3dVCeK%26I%3d9ZRU6%26O%3d-Kd9VOb9WOc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)