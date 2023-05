(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 PRIDE, M5S: UNIVERSITÀ UDINE NON CONCEDE PATROCINIO, NOI INDIGNATI

Roma, 18 mag. – “Come MoVimento 5 Stelle esprimiamo tutta la nostra indignazione e disappunto per la mancata concessione del patrocinio da parte delle Università di Udine e di Trieste alla manifestazione PRIDE organizzata in Friuli Venezia Giulia”. Ad affermarlo sono la senatrice Alessandra Maiorino e la Consigliera Regionale del Friuli Venezia Giulia Rosaria Capozzi del MoVimento 5 Stelle.

Dopo tanti anni le Università della Regione non hanno concesso il loro patrocinio alla manifestazione che – continuano le portavoci del Movimento5S – anche quest’anno intende tenere alta l’attenzione sulle discriminazioni ancora troppo presenti nelle nostre comunità. Peraltro, proprio ieri, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, al Senato si è votata una mozione unitaria con cui si impegna il governo a mobilitarsi per la depenalizzazione dell’omosessualità là dove essa è trattata come un reato (71 Paesi nel mondo), mentre il Ministero dell’Istruzione in una circolare invitava le istituzioni, il personale scolastico e i giovani ad una riflessione sui valori costituzionali di uguaglianza, pari dignità di ogni persona e libertà individuali. Esattamente quello che vogliono fare manifestazioni come il Pride FVG. Negare il patrocinio alla più grande manifestazione per i diritti delle persone LGBTI del FVG significa rinnegarne il valore e ignorare anche le raccomandazioni del Capo dello Stato, che pure ha trovato parole di condanna per l’odio omotransfobico ancora presente nel nostro Paese. Alla luce di quanto esposto, ci chiediamo se la ministra dell’Università e della Ricerca sia a conoscenza della decisione dell’Ateneo e cosa ne pensi”.